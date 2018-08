Zes klachten van “ongewenst gedrag” op Kamping Kitsch

Kortrijk - Op Kamping Kitsch zijn bij een speciaal meldpunt zes klachten binnengekomen van “ongewenst gedrag”, dat bevestigt woordvoerder Tom Neys aan Het Nieuwsblad. “De politie heeft ons laten weten dat ze enkele van die klachten verder gaan onderzoeken.”

Kamping Kitsch noemt zichzelf het ‘marginaalste’ festival van het land, maar bij de vorige editie gingen een aantal bezoekers danig over de schreef. Er was bijzonder veel ophef ontstaan na een open brief van een vrouwelijke bezoeker. In de brief beschreef ze hoe ze ongevraagd betast werd aan haar borsten en billen.

De organisatie van Kamping Kitsch heeft daarom in samenspraak met de lokale politie een meldpunt voorzien voor slachtoffers van seksuele intimidatie. “Er zijn zes meldingen binnengekomen van ongewenst gedrag”, zegt de woordvoerder van het festival. “Het gaat om ongewenst gedrag, dat betekent niet automatisch dat het om seksuele intimidatie gaat”, verduidelijkt de woordvoerder nog. “De politie laat weten dat enkele van die klachten ernstig genoeg zijn om verder te onderzoeken.”

Over de aard van de klachten is niets bekend. Voorts heeft de politie grondig gecontroleerd op drugs. Aan de ingang van het festival werden 64 personen geweigerd nadat ze betrapt werden met drugs.

FOTO EN VIDEO. 20.000 ‘marginale’ feestgangers op Kamping Kitsch