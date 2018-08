Veld in match tussen Valladolid en Barcelona was zó slecht, dat Spaanse profliga onderzoekt instelt

La Liga heeft na de partij van Valladolid tegen FC Barcelona (1-0) van zaterdag een onderzoek geopend naar de slechte toestand van het grasveld in Valladolid. Dat maakte de Spaanse profliga zondag bekend.

Bij de opwarming waren de wankele graszoden in het Nuevo José Zorrilla-stadion al duidelijk zichtbaar. Tijdens de thuiswedstrijd van de promovendus kwam het gras zelfs los van de bodem. Tijdens de rust werden de plaggen opnieuw in het veld gedrukt, maar dat mocht niet baten. Ook een stevige sproeibeurt zette geen zoden aan de dijk. “Een schande”, foeterde Gerard Picqué, verdediger van FC Barcelona. “Op zo’n veld kan je gewoon geen verzorgd voetbal spelen. En vooral, het risico om blessures op te lopen is enorm groot.”

Foto: AFP

De verzuchtingen van de spelers vielen niet in dovemansoren. “Na de wedstrijd Valladolid-Barcelona besliste La Liga om een disciplinair onderzoek te starten. We moeten weten wie verantwoordelijk is voor het grasveld. De minimumvereisten voor onze competitie werden niet gehaald”, klinkt het in een mededeling.

Carlos Suarez, voorzitter van Valladolid, erkent het probleem. “Die verantwoordelijkheid voor deze grasmat ligt bij ons. Het veld was niet in goede toestand. Als we een straf krijgen, zal die terecht zijn”, aldus Suarez. Valladolid had zijn veld maar vier dagen voor de thuismatch tegen Barcelona aangelegd.

De Catalanen wonnen het duel van de tweede speeldag dankzij een doelpunt van Ousmane Dembélé met 0-1.