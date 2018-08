200 gasten zeggen dat ze ziek werden in hotel waar Brits koppel in verdachte omstandigheden is overleden

Ruim 200 toeristen zeggen ziek te zijn geworden door het eten van het Aqua Magic Hotel, het Egyptische resort waar een Brits koppel dood aangetroffen werd. Reisorganisator Thomas Cook haalde al driehonderd vakantiegangers uit het hotel weg en nu bevestigt CEO Peter Frankenhauser dat minstens dertien onder hen een voedselvergiftiging hebben opgelopen. Over de doodsoorzaak van het Britse koppel is nog geen uitsluitsel. Een extreme voedselvergiftiging is één van de pistes. Over tien dagen zouden alle tests en analyses rond moeten zijn.

Volgens de Egyptische autoriteiten is er weinig aan de hand en zijn de overlijdens van John en Susan Cooper niet verdacht. “Dat is normaal voor een oude Britse man op leeftijd ”, aldus de gouverneur van Hurghada. Zijn vrouw zou kort daarna “van verdriet” gestorven zijn. De dochter van het koppel pikt de uitleg niet. “Hier is iets verdachts aan de hand”, klonk het in verschillende Britse media. Zo had ze een dag voor het overlijden van haar vader nog samen met hen gegeten. “Mijn ouders gingen rond 1.30 uur slapen en ’s ochtends voelden ze zich niet goed.” Vervolgens ging het pijlsnel bergaf, met fatale afloop. De vrouw benadrukt dat beide enkele uren voordien in perfect gezondheid verkeerden.

“We sluiten niets uit, we weten niet wat er gebeurd is”

“We hebben momenteel geen aanwijzing over de oorzaak van de overlijdens”, aldus de CEO van Thomas Cook aan Sky News. “Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor CO-vergiftiging, maar ik wil niets uitsluiten, we weten echt niet wat er gebeurd is.” Een woordvoerder van de lokale gouverneur stelt dat experts geen aanwijzingen hebben gevonden van schadelijke gassen of andere giftige stoffen in de kamer van het koppel

“Ik beloof plechtig dat Thomas Cook er alles aan doet om de families en de lokale autoriteiten te helpen, om dit tot de bodem uit te spitten.” Naar eigen zeggen stuurde Thomas Cook een dag na de feiten specialisten ter plaatse. “We hebben stalen genomen van het eten, de hygiënische systemen, het water en de airconditioning. Al die stalen worden momenteel onderzocht in Egypte.”

De overige analyses na de autopsie van de lichamen van het Britse koppel gaan nog tien dagen in beslag nemen, zegt de CEO nog. Pas dan zal er uitsluitsel zijn over de doodsoorzaak van het koppel.

Voedselvergiftiging

Eén van de mogelijke pistes is dat het koppel stierf nadat ze iets fouts gegeten hadden. Intussen stromen er klachten binnen over de kwaliteit en veiligheid van het voedsel. Een toeriste zegt dat ze vijf dagen “als een varken boven het toilet heeft gehangen”. Een andere toeriste klaagt bij The Daily Mail dat eten in het hotel “niet gaar en ranzig” was. “We hebben enkel brood en chips gegeten, dat was het enige waar we zeker van konden zijn.

Een man uit Birmingham heeft naar eigen zeggen een foto gemaakt van rauwe kip die geserveerd werd in het hotel. “Mijn dochter is al sinds vorige week zo ziek als een hond en ze is nog niet volledig hersteld”, klinkt het. “Ik heb wel eens vaker last van mijn maag als ik op vakantie ben, maar dit is niet te vergelijken”, zegt nog een andere toerist. “Gedurende twee dagen heb ik bijna niets gedronken en al helemaal niets gegeten. Ik bleef maar overgeven, we waren blij dat we er konden vertrekken.” Een andere vrouw vertelt nog aan The Daily Mail hoe haar zoon last had van diarree en dagen aan een stuk ziek was.

Thomas Cook bevestigt dat er een “verhoogd” aantal zieken in het hotel aanwezig waren, en dat zeker dertien van hun klanten te kampen hebben met een voedselvergiftiging, al zouden ze er “niet al te erg” aan toe zijn.