Brandstichting in straat van burgemeester, even later en even verderop nog een brand

Aarschot / Scherpenheuvel-Zichem - In de Spagniestraat in Wolfsdonk, de thuisbasis van Aarschots burgemeester André Peeters (CD&V), is gisteren een chalet opzettelijk in brand gestoken. De lokale recherche onderzoekt de zaak. Ook in Averbode was er gisteren een brand. Daar raakte een flat beschadigd.

Wie sloop er gisterenmiddag in Wolfsdonk het buitenverblijf van een Brusselse familie binnen om er brand te stichten en wat is zijn of haar motief? Voorlopig heeft iedereen er het raden naar.

Een buurtbewoonster uit de Spagniestraat merkte omstreeks 12.30 uur de rook doorheen de hoge naaldbomen op. Meteen werd de brandweer er bijgehaald. “We kregen een melding van een uitslaande chaletbrand met een eventueel ontploffingsrisico van enkele gasflessen”, zegt kapitein Bert Crabbé van de Scherpenheuvelse brandweerpost. “Bij onze aankomst troffen we buiten een gasflesje aan maar dat vormde geen bedreiging. Een getuige meldde ook de mogelijke aanwezigheid van een groot gasreservoir van tweeduizend liter maar die tank bleek jaren geleden al verwijderd te zijn.”

Nog geen verdachte

Omdat de elektriciteit al een hele tijd geleden werd afgesloten, besliste de politie het parket te verwittigen. “Op basis van zijn onderzoek is de branddeskundige tot de conclusie gekomen dat er sprake is van opzettelijke brandstichting”,vertelt persmagistrate Julie Plevoets van het Leuvense parket. “Het onderzoek naar de dader(s) is in handen van de lokale recherche.” Voorlopig is er niemand in beeld als mogelijke verdachte.

Tijdens de bluswerken kreeg de brandweer van Aarschot hulp van de collega's van Westerlo en Scherpenheuvel-Zichem. Door de lage druk op de waterleiding en een gebrekkige doorvoer moest de brandweer honderden meters verderop water halen.

De Spagniestraat is de thuisbasis van burgemeester André Peeters.

Vijf kilometer verder

Iets voor 14 uur was er een tweede incident op nauwelijks vijf kilometer van Wolfsdonk. Langs de Westelsebaan in Averbode was er brand ontstaan in een onbewoonde flat. Ongeveer een vijftiental medebewoners gingen zonder problemen naar buiten. Ook daar raakte niemand gewond. “Bij onze aankomst bleek er langs de voordeur heel wat rook naar buiten te komen”, zegt Koen Bosmans van de Diestse brandweer. “In het appartement rechts zat een vuurhaard die intussen gedoofd was door een passant die de brandblusser uit zijn auto had leeggespoten. Voor de rest was de situatie snel onder controle.”

Hier is er allicht sprake van een accidentele brand, al zal onderzoek uitsluitsel moeten brengen.