Gemeente “evacueert” veertig bewoners naar Pairi Daiza tijdens aanleg brug: “Je weet maar nooit dat er een zware kraan omvalt”

Ingelmunster - Geen enkel risico willen de bouwers van de centrumbrug nemen tijdens het hijsen van de brugliggers en dus moeten de omwonenden vier keer een dag hun huis uit. De gemeente voorziet opvang en trekt zelfs met hen op uitstap richting Pairi Daiza.

Op de kade in de buurt van de dorpsbrug in Ingelmunster wordt momenteel een uit de kluiten gewassen hijskraan in gereedheid gebracht om dinsdag de eerste metalen brugdelen van de nieuwe centrumbrug in positie te brengen. Als een puzzel worden de veertien onderdelen, die per schip worden aangevoerd, in elkaar gezet. Daarin speelt die mobiele kraan, die tot 30 meter hoog reikt, uiteraard een grote rol. En precies op dat vlak wil men geen enkel risico nemen.

“Ook al is de kans dat er iets fout loopt met die kraan tijdens de montage een fractie van een procent, dan nog willen we geen enkel risico nemen”, zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD). “Je mag er niet aan denken dat er slachtoffers vallen mocht het gevaarte omkantelen.”

Vier dagen uit woning

En dus moet een 40-tal bewoners dat in het gebied tussen de Stationsstraat en de Waterstraat woont, vier keer hun woning uit. “Een eerste keer morgen al”, zegt Jan Desal uit de Waterstraat. “Ook op zaterdag 8 en zondag 9 september en op dinsdag 11 september zou dat het geval zijn.” Hij kent de data vlotjes uit zijn hoofd. “Precies omdat we er ons naar plannen. Op werkdagen speelt dat minder een rol, dan zijn we toch het huis uit, maar op zaterdag en zondag heeft dat toch een impact.”

Ontbijt en barbecue als traktatie

De gemeente probeert het leed te verzachten door de bewoners opvang met onder meer een ontbijt aan te bieden in het jeugd- en ontmoetingscentrum. Maar de gemeente trakteert de ‘getroffen’ bewoners ook op een zondagse uitstap naar Pairi Daiza. “Dat aanbod slaan wij niet af”, verzekert Jan Desal. “Zo krijgen we weer iets van onze gemeentebelastingen terug”, knipoogt hij. “Maar ook: op die manier zijn we eens samen met de buurt. De werken hebben dus op sociaal vlak een positief gevolg.” Volgens burgemeester Windels doet ook de waterwegbeheerder nog een duit in het zakje met een barbecue voor de bewoners.

Volgens De Vlaamse Waterweg nv zal de overspanning van de brug in het weekend van 22 en 23 september afgewerkt zijn. Hiermee is de brug echter nog niet af. Eind dit jaar wordt gestart met de aanleg van het betonnen brugdek. Eind 2019 moet de brug dan volledig klaar zijn.

De montage van de brug wordt afgerond met de plaatsing van het middenstuk. De Vlaamse Waterweg nv houdt op 22 september een kijkmoment waarbij geïnteresseerden welkom zijn.