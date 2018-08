Meerdere doden bij schietpartij tijdens gametoernooi in Florida, politie massaal ter plaatse

In Jacksonville, een stad in het Amerikaanse Florida, zijn “meerdere doden” gevallen bij een schietpartij, dat meldt de lokale politie op Twitter. Een verdachte is doodgeschoten. “Blijf uit de buurt”, klinkt het nog.

De lokale politie is formeel op Twitter: “Massale schietpartij aan de gang bij de Jackson Landing. Het is er momenteel zeer onveilig. Blijf uit de buurt.” Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Een verdachte werd doodgeschoten. Het is voorlopig niet duidelijk de schutter alleen handelde.

(lees verder onder de tweets)

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

More photos from downtown #Jacksonville where @ActionNewsJax is hearing a shooting took place at the Landing. Fire rescue transported at least one person moments ago pic.twitter.com/vkbYiD8omo — Brittney Donovan (@brittneyANjax) August 26, 2018

Volgens bronnen aan lokale media is er sprake van vier doden en elf gewonden. De politie houdt het voorlopig op “meerdere doden en vele gewonden”. De schietpartij zou plaatsgevonden hebben in de pizzeria “Chicago Pizza” in het winkelcentrum Jacksonville Landing. Op dat moment vond er in de pizzeria een gametoernooi plaats.

Op beelden van tijdens het toernooi zijn de schoten in de achtergrond te horen. Waarschuwing: niet voor gevoelige kijkers.