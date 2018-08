VIDEO. Voor één keertje ‘America First’: hoe klein dorp haar bevrijders herdenkt

Heuvelland - Wie een voorliefde heeft voor Amerikaanse folklore, moest gisteren op marktplein ‘de Dries’ in het Heuvellandse Kemmel zijn. Tijdens ‘American Day’ keerde het dorp zo’n honderd jaar terug in de tijd.

Honderden mensen waagden zich gisteren in Kemmel aan rodeo, softball, volksspelen, Amerikaanse barbecue en linedance. Cheerleaders, re-enactors en vele Stars and Stripes namen het publiek mee naar honderd jaar geleden. Amerikaanse soldaten deden toen hun eerste Vlaamse gevechtservaringen op in Kemmel. Kort daarop startte het bevrijdingsoffensief.

Appeltaarten

Ook Amerikanen woonden de eenmalige ‘American Day’ bij, waaronder de Amerikaanse ambassadeur die samen met burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) de verschillende Amerikaanse appeltaarten van streekbewoners keurde. Ze werden na de wedstrijd verkocht voor goede doelen ‘Handicap International’ en ‘Comfort Warriors’.

WO I-vliegtuigen gooiden poppy’s over de gemeente. Er waren ook gidsbeurten en vrije toegang op de site Bayernwald, in de commandobunker van de Koude Oorlog en in tentoonstelling Final Offensive.