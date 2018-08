Eerst te weinig, dan te veel: hoe regen tweemaal spelbreker was voor bloemencorso

Blankenberge -

De bloemencorso, traditioneel de afsluiter van het zomerseizoen in Blankenberge, was geen topper. De groepen gingen dan wel creatief om met het tekort aan bloemen, maar de grote massa bleef gisteren weg door het slechte weer. Uiteindelijk zakten zo’n 60.000 toeschouwers af naar de badstad, een pak minder dan tijdens de absolute topjaren. “Maar we hebben niet ingeboet aan kwaliteit.”