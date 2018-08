Volgens Netanyahu worden joden nog steeds bedreigd

Meer dan 70 jaar na de Holocaust lopen de joden nog steeds gevaar. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondag in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Dat is het thuisland van de voorouders van Netanyahu. Tijdens de nazi-bezetting van dat land, tussen 1941 en 1944, kwamen bijna alle Litouwse joden, samen zowat 200.000 mensen, om het leven.

“Wat is er voor het joodse volk op 75 jaar tijd veranderd? Niet de pogingen om ons te vernietigen, er wordt nog altijd geprobeerd ons te vernietigen”, zei Netanyahu in de synagoge van Vilnius. Hij noemde Iran en Hamas als de nieuwe existentiële bedreigingen van Israël. “Wat wel veranderd is, is dat we nu in staat zijn om onszelf te verdedigen.”

Netanyahu beëindigde zondag een vierdaags bezoek aan Litouwen, nadat hij eerst ook in Estland en Letland was geweest. Via de Baltische staten wil hij de Europese Unie overtuigen om Iran onder druk te zetten.