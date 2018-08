Hoofdleider plundert Chiro-kassa en is meteen ook zijn plaats voor de verkiezingen kwijt

Torhout - Een 21-jarige Torhoutenaar heeft als hoofdleider van Chirojongens Don Bosco liefst 24.000 euro uit de kassa van de jeugdbeweging gestolen. T.L. stond op de kieslijst van SP.A Torhout, maar werd daar intussen in allerijl vervangen.

De feiten kwamen halfweg juli aan het licht toen de nieuwe hoofdleider van Chirojongens Don Bosco in Torhout onregelmatigheden vaststelde. Hij confronteerde zijn voorganger daarmee, waarna die al snel tot bekentenissen overging. T.L. had twee jaar lang als hoofdleider zijn volmacht op de rekening misbruikt en in totaal 24.000 euro uit de kassa verduisterd. Enerzijds door de bankkaart van de Chirogroep te gebruiken voor private uitgaven en anderzijds via een storting naar zijn privérekening.

“Omdat onze werking op geen enkel moment in de problemen kwam, is dit zolang onder de radar gebleven”, reageert huidig groepsleider Karel Jonckheere. “Een leidingsgroep is gebaseerd op vertrouwen, dus reageerden we vol ongeloof toen we beseften wat er gebeurd was. Hij zat al van kindsbeen af in de Chiro. We hebben nog even gewacht met maatregelen om het zomerkamp van onze gasten niet in het gedrang te brengen.”

Geen klacht

T.L. is intussen als leider aan de kant geschoven. Toch dient de Chirogroep geen klacht in tegen haar voormalige hoofdleider. “In samenspraak met Chiro Nationaal hebben we beslist om de zaak in der minne te regelen. De opbrengst van onze laatste fuif had hij op zijn eigen rekening gezet, maar dat bedrag heeft hij terugbetaald. De rest zal hij in schijven terugbetalen.”

T.L. prijkte ook op de kieslijst van SP.A Torhout, maar intussen werd hij vervangen. “Toen we een tiental dagen geleden lucht kregen van wat er gebeurde, is hij direct op het matje geroepen bij onze voorzitter”, verduidelijkt lijsttrekker Paul Dieryckx van SP.A Torhout. “Hij heeft toen zelf beslist om een stap opzij te zetten om privéredenen. Op de feiten zelf kan ik geen commentaar geven. Dit is een zaak tussen hem en de Chiro. Onze verkiezingsfolder wordt trouwens niet herdrukt. We hebben de wissel gemeld op onze Facebookpagina.”

Volgens zijn vader heeft T.L. veel spijt over wat hij gedaan heeft. “Hij gaat er zwaar onder gebukt en zal alles doen op het goed te maken. Hij beseft trouwens zeer goed dat hij van geluk mag spreken dat er geen klacht wordt ingediend.”