Hij zat dan toch niet verstopt in de Franse Vogezen, de van de moord op Nicky Verstappen (11, foto) verdachte Jos Brech (55). Na een tip van een ­getuige kon hij in de buurt van ­Barcelona ­opgepakt worden. “Er valt 25.000 kilogram aan ballast van onze schouders.”

“We got him!” Het was een dolgelukkige onderzoeksjournalist Peter R. de Vries die het nieuws gisteravond laat wereldkundig maakte. Hij was erbij toen de familie van de in 1998 vermoorde Nicky Verstappen (11) zondagavond het goede nieuws te horen kreeg. Na 21 jaar vruchteloos wachten op een doorbraak is de vermoedelijke moordenaar van Nicky ontmaskerd. En vooral: na een maandenlange zoektocht zit hij achter slot en grendel.



Volgens Peter R. de Vries werd Brech opgepakt in de buurt van het Spaanse Barcelona, na een tip van een alerte getuige. Die had vorige week de beelden gezien van de persconferentie waarop het Nederlandse gerecht meldde dat er een DNA-match was met een verdachte. En dat was bushcrafter Jos Brech, jarenlang scoutsleider met losse handjes en finaal uitgeweken naar Polen en naar een afgelegen hut in de Vogezen. De plek waar hij eerder al voor maanden van de aardbol was verdwenen. Omdat hij voelde dat het net zich stilaan sloot. Hij kwam zelfs zijn doodzieke moeder niet groeten op haar sterfbed. En toen zijn beste vrienden wekenlang bossen gingen uitkammen in de hoop de “vermiste” padvinder te vinden, gaf hij bewust geen krimp.

Snel uitleveren

De afgelopen week ging Brech niet in op de oproep van de politie om zich aan te geven en verantwoording af te leggen voor zijn aandeel in de moord op de jongen met de opvallende oorbel en het trainingspak van Ajax Amsterdam. De elfjarige jongen staat symbool voor een van Nederlands langst ­lopende moordzaken. Die jarenlange onzekerheid is nu voorbij.



De Nederlandse politie bevestigde gisteravond dat Brech vastzit in een Spaanse politiecel en zo snel als kan wordt uitgeleverd aan Nederland. Om er te komen uitleggen waarom hij nooit een DNA-staal wilde afstaan. Waarom hij vluchtte met het vaste voornemen in de natuur te verdwijnen en nooit meer gevonden te worden. “Hulde voor het rechercheteam”, schreef Peter R. de Vries namens de familie. “Iedereen is enorm opgelucht. Er valt een ballast van 25.000 kilogram van hun schouders. Recht krijgt zijn loop.”