Waarom het een geweldig weekend voor het Belgische voetbal was: een mijlpaal, een droomdebuut en kansen voor aankomend talent

Nu ook de Bundesliga weer op gang getrapt is, zijn alle grote voetbalcompetities weer aan de gang na het voor de Belgen zo succesvol verlopen WK. Maar ook bij de eigen clubs blijven de Belgen grote sier maken. Axel Witsel en Benito Raman beleefden allebei een droomdebuut in de Bundesliga, een Belgisch toptalent kreeg zijn eerste basisplaats en Vincent Kompany verwezenlijkte een mijlpaal.

Zaterdag, 13u30: Belgische mijlpaal in de Premier League

Vincent Kompany rondt als eerste Belgische voetballer aller tijden de kaap van de 250 wedstrijden in de Engelse Premier League. Niet toevallig: de kapitein van Manchester City was in 2008 één van de eerste Belgen die zijn voetbalheil aan de andere kant van het Kanaal ging zoeken. Hij staat symbool voor de appeal die Belgische voetballers de laatste jaren gekregen hebben in de rijkste competitie ter wereld.

Foto: Photo News

Zaterdag, 16u10: droomdebuut voor Benito Raman in Bundesliga

Benito Raman bekroont zijn eerste wedstrijd in de Bundesliga met een doelpunt. Hij opent de score voor Fortuna Düsseldorf in de match tegen Augsburg. Uiteindelijk zou zijn team wel met 1-2 de boot ingaan. Het woelwater is nog altijd maar 23 jaar oud.

Foto: AFP

Zaterdag, 20u47: eerste basisplaats voor Belgisch toptalent

Bij PSV krijgt het Belgische toptalent Dante Rigo (19) zijn eerste basisplaats van trainer Mark Van Bommel. De Eindhovenaars winnen de match uiteindelijk met 1-2 dankzij twee goals van Luuk de Jong, de laatste pas in de 93ste minuut.

Foto: VI Images / Tom Bode Multimedia

Zaterdag, 22u11: Mertens geeft visitekaartje af in sensationele match

Invaller Dries Mertens geeft zijn visitekaartje af bij Napoli. In een sterke invalbeurt zet hij het Stadio San Paolo in lichterlaaie en rondt hij een straffe comeback van zijn team af tegen Milan: 3-2. We durven betwijfelen of coach Ancelotti hem volgende week nog naast de ploeg durft zetten.

Foto: REUTERS

Zondag, 14u31: jeugd krijgt kansen in Club Brugge-Anderlecht

In het Jan Breydelstadion krijgt ook de volgende generatie kansen in de intense topper tussen Club Brugge en Anderlecht. Sebastiaan Bornauw (19), Alexis Saelemaekers (19), Francis Amuzu (19) en Landry Dimata (20) beginnen in de ploeg bij paars-wit. Bij Club Brugge valt Loïs Openda (18) in, terwijl Vanhaezebrouck de weggedeemsterde Zakaria Bakkali (22) nog eens speeltijd geeft. De T1 van Anderlecht laat na de match ook verstaan dat hij tevreden is van de match van zijn jonkies.

Zakaria Bakkali is weer voetballer. Foto: Photo News

Zondag, 16u20: Boyata snoert zijn criticasters op knappe wijze de mond

Dedryck Boyata verschijnt voor het eerst sinds zijn transfersoap weer aan de aftrap bij Celtic. De fans dagen op met een spandoek dat tegen hem gericht is, maar even voorbij het uur scoort hij het enige doelpunt tegen Hamilton. Je critici de mond snoeren, heet dat.

Foto: Photo News

Zondag, 18u36: Eden Hazard met zijn eerste van het seizoen

Eden Hazard bewijst zijn waarde voor Chelsea door in de moeilijke uitmatch bij Newcastle een kwartier voor tijd een penalty om te zetten. Joselu zorgt wel nog voor de gelijkmaker, maar een eigen doelpunt van DeAndre Yedlin zorgt toch nog voor de zege voor The Blues.

Foto: REUTERS

Zondag, 18u44: Axel Witsel scoort nu ook in eerste competitiematch

Nog een Belg die in zijn eerste match in de Bundesliga meteen de netten vindt. Nadat Axel Witsel meteen trefzeker was in zijn officiële debuut voor Borussia Dortmund, scoort de middenvelder nu ook in zijn eerste competitiematch voor zijn nieuwe club. Van dichtbij werkt hij de bal met een spectaculaire omhaal over de lijn, goed voor de 3-1 tegen RB Leipzig.

Foto: BELGAIMAGE

… Behalve voor de doelmannen.

Zaterdag, 21u13: zure promotie voor Mignolet

Liverpool maakt bekend dat Loris Karius de komende twee seizoenen voor Besiktas zal keepen. Dat is slecht nieuws voor Simon Mignolet, die zo voorlopig vast zit bij Liverpool als tweede doelman. De Rode Duivel lijkt zo veroordeeld tot een lange periode op de bank en stelt zich daar vragen bij.

Foto: Photo News

Zondag, 21u14: weer geen Courtois bij Real Madrid

Het is al weken reikhalzend uitkijken naar het debuut van Thibaut Courtois bij Real Madrid. Trainer Lopetegui kiest echter voor de tweede week op rij voor Keylor Navas tussen de palen. Komt de Rode Duivel nog in doel bij de Koninklijke?