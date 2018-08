“Chinese Uber” schrot activiteiten op na verkrachting en moord

De Chinese vervoersmaatschappij Didi Chuxing schort haar carpoolapp Didi Hitch op na de verkrachting van en moord op een vrouwelijke passagier vrijdag in de havenstad Wenzhou. Zij had gebruikgemaakt van de app. Een 27-jarige chauffeur is opgepakt en in verdenking gesteld.

Het bedrijf had de dag voor de moord al van een andere vrouwelijke passagier een klacht gekregen over de betrokken chauffeur. Didi geeft nu toe dat het na die klacht niet snel genoeg gehandeld heeft. De verantwoordelijke voor de app Didi Hitch is intussen ontslagen, net als de voorzitter van de klantendienst.

Het bedrijf lag eerder al onder vuur na de brutale moord op een airhostess in mei. Het bedrijf beloofde toen om de interne regels te verstrengen.

De Chinese transportminister eist nu dat Didi “stopt met loze beloftes te maken” en “eindelijk maatregelen neemt om de veiligheid van de passagiers te verhogen”.