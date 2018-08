Elke dag tien kinderen gewond in het verkeer:veertien jaar is de meest kwetsbare leeftijd

Wanneer volgende week de schoolpoorten openzwaaien, riskeren elke dag tien kinderen jonger dan 15 gewond te geraken in het verkeer. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Kinderen van veertien lopen het grootste risico op een ongeval. Fietsers en voetgangers blijven dus kwetsbaar. “Laat kinderen jonger dan 10 jaar niet alleen naar school fietsen”, zegt de Fietsersbond.

Opbeurende cijfers zijn het niet: vorig jaar overleden bij verkeersongevallen veertien kinderen jonger dan 15 jaar. Voor alle duidelijkheid: 10 jaar geleden waren dat er 36, de verkeersveiligheid is er de jongste jaren dus fors op verbeterd. “Maar toch gebeurden vorig jaar 3.602 ongevallen waarbij een kind gewond geraakte”, waarschuwt Stef Willems van het verkeersveiligheidsinstituut VIAS, dat de cijfers verzamelde.

Schoolstraten

Risicogroep zijn kinderen – vooral jongens – vanaf 11 jaar. “Dat is de leeftijd waarop veel kinderen zelfstandig naar school beginnen te gaan.” De leeftijd van 14 jaar is goed voor de meeste ongevallen bij de -15-jarigen. Nog opvallend: vaak doen die ongevallen zich voor net buiten de zone 30 rond een school.

De Fietsersbond vraagt daarom dat er veeleer in veilige fietsroutes wordt geïnvesteerd dan bijvoorbeeld in het principe van schoolstraten, waarbij de straat waarin de school is gevestigd volledig of deels autovrij wordt gemaakt. “We zijn zeker niet tegen schoolstraten, maar in feite verschuif je de verkeersonveiligheid dan gewoon”, zegt woordvoerder Wies Callens. “Beter is om de veel gebruikte fiets- en wandelroutes van en naar school in hun geheel aan te pakken, door over de ganse lengte van die trajecten alle zwarte punten weg te werken. Want we weten uit onderzoek dat ouders hun kinderen sneller verbieden om te voet of met de fiets naar school te gaan, wanneer zich op de route één zo’n zwart punt bevindt.”

Ouders met auto’s

“Schoolvoorbeeld” qua goede aanpak is de Antwerpse gemeente Bonheiden. Het veiliger maken van veelgebruikte fietsroutes, in combinatie met het belonen van scholieren die met de fiets naar school kwamen, deed het fietsgebruik in enkele jaren tijd stijgen van 12 naar 60 procent. “En dat zijn een hoop ouders die ’s ochtends en ’s avonds niet met de auto tot aan de schoolpoort proberen te geraken, wat tot onveilige situaties leidt.”

VIAS raadt ouders af om kinderen te vroeg alleen naar school te laten wandelen of fietsen. “Veel hangt af van de maturiteit van het kind, of zijn ervaring in het verkeer. Maar studies hebben aangetoond dat voor de leeftijd van 8 à 9 jaar kinderen niet in staat zijn om alle verkeerssituaties goed in te schatten.”

De Fietsersbond adviseert een minimumleeftijd van 10 à 12 jaar, “maar dat hangt voor een stuk af van hoe gevaarlijk én ingewikkeld het parcours is”.