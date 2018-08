Al tickets besteld bij Ryanair voor vakantie na 1 november? Dan heb je pech

Pech voor wie na 1 november op reis gaat met Ryanair, maar nu al tickets bestelde: ook zij moeten 8 euro bij­betalen voor een trolley. Mag niet, zegt Test-Aankoop.

Veel reizigers hebben hun tickets voor een vlucht met Ryanair ­geboekt lang voor de lowcostmaatschappij de zoveelste extra toeslag bekendmaakte. Toen nog andere voorwaarden golden dus. Zij vragen zich af of ze vanaf ­november 8 euro extra zullen moeten betalen en hun trolley in de bagageruimte moeten achterlaten. Want enkel een handtas, laptopcase of rugzak gaat nog gratis mee in de cabine. Volgens een chat met een medewerker van de klantendienst zullen die reizigers dat inderdaad moeten doen. Ook als ze boekten vóór de aankondiging van de toeslag.

Dat mag in principe niet volgens Test-Aankoop. “De onmiddellijke toepassing van de nieuwe regel, zeker op vluchten die al geboekt waren, komt neer op een eenzijdige wijziging van de overeenkomst.” Zij zijn ervan overtuigd dat de toepasselijke voorwaarden diegene zijn van het tijdstip van boeking. De redenering is dat de consument ten volle geïnformeerd moet zijn over de ­essentiële onderdelen van die boeking. Test- Aankoop ziet de bagage en de prijs als twee ­essentiële onderdelen.

Wat de medewerker van Ryanair in de chat beweert, is volgens Test-Aankoop dan ook tegen de wet.

Maar de consumentenorganisatie vreest dat de reiziger die ­weigert vanaf 1 november de meerprijs te ­betalen, niet aan boord zal mogen stappen. En wie zal zijn reisje laten schieten voor enkele euro’s?