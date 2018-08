Bye bye Belgium! Prinses Elisabeth gaat vandaag al naar school in Wales

Voor Eléonore (10), Emmanuel (12) en ­Gabriël (15) begint het schooljaar pas op 3 september, maar kroonprinses Elisabeth (16) wordt vandaag al in Wales verwacht. Na een verwelkoming op het prestigieuze Atlantic College, wordt er volgens oud-leerlingen een hele week ­gekampeerd.

Na tien dagen vakantie in Armenië keerde de koninklijke familie gisteren terug naar België. Net op tijd voor Elisabeth – die als kroonprinses altijd met een apart vliegtuig moet reizen – om haar schooljaar aan te vatten in het United World College ­Atlantic in het zuiden van Wales.

Het schooljaar begint er voor de eerstejaars met een week activiteiten om elkaar te leren kennen. Volgens Erik de Beukelaar in de Waalse pers, voormalig woordvoerder van de Belgische bisschoppen en oud-leerling van het college, wordt er een hele week gekampeerd in tenten.

Het paleis kon dat gisteren niet bevestigen, maar het staat wel vast dat Elisabeth net als alle andere leerlingen deelneemt aan de activiteiten. Ze wordt overigens niet aan de schoolpoort afgezet door ­koning Filip of koningin Mathilde.

LEES MEER (+). Op bezoek in het exclusieve internaat van prinses Elisabeth: “Ze zal hier zelf de afwas moeten doen”

Heel lange kerstvakantie

Het Atlantic College is een exclusief internaat waar vluchtelingen, ­koninklijke telgen en miljonairs naast elkaar op de schoolbanken zitten. Na loodzware proeven is ook onze prinses toegelaten in de school met bijna 350 leerlingen uit 119 landen. De school is gestoeld op idealen als duurzaamheid en verbondenheid tussen culturen. Wie geen beurs heeft, ­betaalt wel 25.000 euro inschrijvingsgeld.

Elisabeth zal de komende twee jaar in Wales studeren. Van heimwee zal ze wellicht niet veel last hebben, want de leerlingen van het Atlantic College hebben vrij veel vakantie. De kerstvakantie duurt er liefst één maand. In die periode zal Elisabeth sowieso huiswaarts keren om hier deel te nemen aan officiële activiteiten.