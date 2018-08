Zaken gaan goed voor Lesley-Ann Poppe: al 4.500 leerlingen

Nu haar lijn met verzorgingsproducten gelanceerd is, kan Lesley-Ann Poppe (39) aftellen naar de start van het nieuwe schooljaar. Op 3 september verwelkomt ze 4.500 studenten in haar drie schoonheidsscholen. Poppe is blij, zeker nu de rechtszaak tegen haar ­ex-man achter de rug is.

Stilstaan is achteruitgaan voor Lesley-Ann Poppe. In haar Beauty & Lifestyle Academy nodigde ze gisteren vrienden en bekend volk uit op de voorstelling van haar nieuwe verzorgingsproducten en -accessoires. Die dragen gewoon de naam Lesley-Ann Poppe. Een naam waar Poppe heeft voor moeten vechten: toen ze haar Schoonheidsschool vijf jaar ­geleden aan haar ex-man Benjamin Ruyters verkocht, liet die haar naam registreren als merk. Kan niet, oordeelde de rechtbank, die begin dit jaar een dwangsom oplegde. “Nu procederen we verder voor een billijke vergoeding,” zegt Poppe, “want ik heb schade geleden. Alleen is dat moeilijk te becijferen.”

Voor Lesley-Ann Poppe telt nu alleen de groei van haar drie vestigingen. Vanaf september verwelkomt ze in Antwerpen, Gent en Hasselt 4.500 studenten. “Niet alleen beginners, maar ook mensen die zich willen bijscholen op hun sluitingsdag. Want beauty staat niet stil: eerst was er de klassieke verzorging van het gelaat, toen kwam botox op, nu draait alles rond wenkbrauwen en wimpers. Programma’s als Temp­tation Island hebben daar invloed op: meisjes zien vrouwen met lange wimpers, gigantische wenkbrauwen, volle lippen en tatoeages en willen dat ook. Daarom bieden we ook een opleiding aan tot tattoo artist.

Lesley-Ann Poppe blijft trouwens naar de weegschaal kijken: op acht maanden tijd viel ze 28 kilo af, nog zeven kilo te gaan. “Ik heb mijn levensstijl omgegooid, dat telt meer dan die kilo’s. Maatje 36 hoeft niet meer zo nodig. De tijd van de badpakkenshoots voor P-magazine is voorbij, al heb ik er in juni nog eentje gedaan voor Story.”

De producten zijn te koop in de vestigingen van de Beauty & Lifestyle Academy en via www.beautyandlifestyle.be en www.lesleyannpoppe.be.