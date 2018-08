De fase die resultaat Club Brugge-Anderlecht bepaalde: penalty voor paars-wit geannuleerd door de VAR

Club Brugge boekte zondagmiddag een verdiende 2-1 zege tegen Anderlecht, maar mocht van geluk spreken dat er een videoref aanwezig was in het Jan Breydelstadion. Die annuleerde namelijk een strafschop voor paars-wit nadat ref Bart Vertenten geoordeeld had dat de overtreding van Benoît Poulain op Francis Amuzu binnen de zestien gebeurd was.