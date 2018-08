Invaller Michy Batshuayi kan nederlaag Valencia niet afwenden

Brussel - Valencia heeft zondag op de tweede speeldag in de Spaanse Primera Division zijn eerste nederlaag van het nieuwe seizoen geleden. ‘Los Murcielagos’ gingen in Barcelona met 2-0 onderuit op verplaatsing bij Espanyol.

Rode Duivel Michy Batshuayi mocht net als vorige week tegen Atlético (1-1) het slotkwartier volmaken, maar kon de doelpunten van Granero (62.) en Iglesias (68.) niet meer uitwissen. Valencia kent met 1 op 6 geen voortvarende competitiestart.

In de Italiaanse Serie A verloor Chievo met 6-1 op bezoek bij Fiorentina. Sofiane Kiyine viel in de 77e minuut bij een 4-1 tussenstand in bij Chievo. Kevin Mirallas behoorde nog niet tot de selectie van Fiorentina, maar keek wel toe vanuit de tribunes. Nog op de tweede speeldag bleef Inter Milaan voor eigen publiek op een gelijkspel steken tegen Torino (2-2). Met Radja Nainggolan de hele partij op de bank gaven de Nerazzuri een 2-0 voorsprong uit handen. Inter pakte 1 op 6 en moet al vijf punten goedmaken op Juventus en Napoli.

In de Turkse eerste klasse boekte Ruud Boffin met Antalyaspor een stuntzege op bezoek bij Besiktas. De Belgische doelman moest zich wel twee keer gewonnen geven, maar Antalyaspor scoorde zelf drie keer en pakt zo zijn eerste overwinning. Besiktas lijdt op de derde speeldag dan weer zijn eerste nederlaag.

Boli Bolingoli-Mbombo speelde ten slotte dertig minuten mee met Rapid Wenen, dat in eigen huis met 2-1 de maat nam van Wacker Innsbruck. Na vijf speeldagen is Rapid in Oostenrijk vijfde met 8 op 15.