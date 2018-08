Alweer een dode agent, alweer zonder aanleiding. Hoe een caféruzie totaal ontspoorde

Razend waren ze, de Nederlandse vrienden die aan de vooravond van de F1-wedstrijd in Spa-Franchorchamps niet binnen mochten in het populaire Havana Café in Spa. Toen een van hen tot ieders verbazing een wapen trok, kwam de politie ter plaatse. Inspecteur Amaury Delrez (38) en zijn collega zetten de taxi met daarin de Nederlanders aan de kant. Seconden later kreeg hij een kogel door het hoofd en was de vader van drie kindjes dood. Hij is de derde dode agent in het Luikse in amper drie maanden tijd.