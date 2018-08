ABVV wil algemene staking op 2 oktober

De voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, Robert Vertenueil, zal maandagochtend op het federale secretariaat pleiten voor een nationale staking. Dat melden Le Soir en De Standaard. De arbeidsdeal, de zware beroepen en de pensioenhervorming zijn de voornaamste redenen om in actie te komen, legt hij uit.

“Bij het ABVV nemen we beslissingen samen. Ons federale secretariaat verenigt zo’n tweehonderd vertegenwoordigers. Daar wordt beslist en daar zal ik een algemene staking verdedigen”, zegt Vertenueil. “Waarom niet op 2 oktober? Op die dag zijn er al aparte vakbondsacties gepland en is er een stakingsaanzegging. Dat kunnen we omvormen tot een algemene staking.”

De ABVV-voorzitter zal de zaak ook bij het christelijke ACV bepleiten, “want ik ben voor een gemeenschappelijk front”.