Thierry Henry zegt neen tegen Bordeaux, wie wordt T2 bij Rode Duivels?

Assistent-bondscoach Thierry Henry heeft het aanbod om hoofdtrainer te worden van het Franse Bordeaux geweigerd. Dat meldde de Franse televisiezender Canal+ gisteravond.

Een verrassing is het niet aangezien Bordeaux in woelig water vertoeft en niet meteen de beste omstandigheden biedt voor een beginnende coach. Vrijdag zou Henry aan bondscoach Roberto Martinez al laten weten hebben dat de kans groot was dat hij zou weigeren. Of de voetbalbond daarmee zijn zin krijgt en erin slaagt de Franse T3 te behouden voor de komende EK-campagne, is niet gezegd. Feit is dat T2 Graeme Jones vervangen moet worden. Martinez wil er sowieso een Belgische assistent bij. Met oud-international Sven Vermant, momenteel zonder club, werd al gepraat. Timmy Simons werd ook benaderd, maar hij acht het nog te vroeg. Wesley Sonck is ook in beeld.