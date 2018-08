Getuige die gouden tip gaf over Jos Brech: “Ik een held? Ik deed gewoon mijn plicht”

Jos Brech, de Nederlander die verdacht wordt van de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998, is opgepakt in Spanje. De politie kwam hem op het spoor dankzij een tip van een 46-jarige getuige. “Ik deed gewoon mijn plicht”, reageert hij in De Telegraaf.

LEES OOK. Gevluchte kindermoordenaar Jos Brech opgepakt nabij Barcelona na tip van getuige

Ze kregen meer dan duizend tips binnen, maar de speurders namen de melding van Erik (de schuilnaam die hij kreeg van De Telegraaf) meteen heel serieus. “Ik heb zaterdag 50 minuten met een rechercheur gesproken, hem alles verteld wat ik wist”, getuigt de man in de Nederlandse krant. “Toen is mij op een gegeven moment verteld: we gaan actie ondernemen. Voor mij het moment dat ik even niks meer mocht zeggen.”

Het onderzoeksteam vond Brech zondagnamiddag in een bosrijk gebied in de Spaanse Pyreneeën, op 50 à 60 kilometer van Barcelona. In een hippiedorp, waar hij afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met daklozen verbleef. “Het is een soort commune, waar ik zelf ook lange tijd heb gewoond”, aldus Erik. “Ik heb hem in juli al eens gezien en gesproken. Ik zag hem voor het laatst begin deze maand. Hij leeft graag in de natuur, had hij me laten weten. Daarom zat hij daar.”

Toen het internationale opsporingsbericht werd verspreid, herkende Erik de verdachte al snel. “Hij zag er netjes uit, niet verwilderd of zo. Het is een keurige man. Hij weet veel van eetbare en medicinale planten en zei me dat hij niets moest weten van internet of telefoons. Zijn laatste telefoon had hij achtergelaten voor vrienden. Hij reist al maanden door Europa, liet hij nog weten.”

“Naar gevoel”

Ook over zijn verleden bij de scouts sprak Jos Brech graag. “Hij vertelde me op de Wereldjamboree te zijn geweest, in 1995 in Biddinghuizen. We hebben leuk met elkaar gesproken, maar toen het nieuws over hem bekend werd, kreeg ik er een naar gevoel bij. Ik heb ook een vriend van me zijn foto laten zien en hem gevraagd of dat die moordverdachte was. Zeker weten, antwoordde hij.”

Erik was bang dat Brech onraad zou ruiken en alsnog op de vlucht zou slaan. “Het was wel spannend, ja. Ik ben heel erg opgelucht dat hij nu is gepakt.”

Of hij zich nu een held voelt, nu hij ervoor gezorgd heeft dat de verdachte van de moord op de elfjarige scoutsjongen Nicky Verstappen na twintig jaar gevat is. “Neen”, luidt het. “Ik heb gewoon mijn plicht gedaan.”