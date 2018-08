Hein Vanhaezebrouck spaart ‘jonkies’ en is hard voor ‘anciens’ na verloren topper in Brugge

Hein Vanhaezebrouck is een communicatiespecialist. In Brugge werden zijn jonkies – zeker Amuzu – meermaals afgetroefd. Geen schande, maar Anderlecht verloor wel. Om hen te beschermen nam de RSCA-coach het op voor zijn ketjes en legde hij de schuld bij meer ervaren mannen als Trebel, Makarenko en Milic. Alleen bij Milic was dat echt terecht.

Anderlecht begon aan het vierluik Club, Antwerp, Genk en Standard met een nederlaag. Hoe laat je een jonge ploeg dan optimaal renderen? De topper in Brugge viel erg vroeg op het seizoen en na 12 op 12 kon je de jonkies dus voor de leeuwen gooien. Zo leren ze bij. Daarom was het lovenswaardig dat Vanhaezebrouck de 19-jarige Françis Amuzu boven Andy Najar verkoos. Wij hadden het niet verwacht. Amuzu zag echter sterren en ook Sebas­tiaan Bornauw moest soms harken tegen Wesley en Rezaei.

“Had ik maar elf spelers zoals Amuzu, Bornauw en Saelemaekers”, verraste Hein achteraf. “Dan hadden we misschien een punt gepakt. Als je ziet hoe Amuzu 40 meter sprint om een bal terug te halen. En offensief dwong hij bijna een penalty af. De evolutie van Françis is positief.”

Anderlecht koos voor de jeugd en Vanhaezebrouck wil geen van hen verliezen. Hij heeft hen nodig. Dan zijn de oudere Trebel, Makarenko en Milic betere zondebokken. Antonio Milic stond te zwemmen en verdiende de reprimande, terwijl Trebel en Makarenko de ietwat onterechte kritiek wel kunnen plaatsen. “Als we al maturiteit misten, was dat in de sectoren waar ik het niet verwachtte”, vervolgde Vanhaezebrouck. “We verloren de strijd op het middenveld en dat is toch onze linie met de meeste ervaring. Hoeveel ruimte geven we Vormer en Vanaken niet bij de tweede tegengoal? Terwijl je net die twee geen vrijheid mag geven. En we beginnen laks en laten Dennis van 1m75 zomaar binnenkoppen zonder duel. Dat had ik niet verwacht.”

Vanhaezebrouck noemde zelf geen namen, maar verwees zeker naar Trebel en Makarenko. Terwijl het bij de tweede tegengoal ook Bornauw was die Vanaken niet bijbeende en Amuzu die de buitenspelval ophief. Jeugdzondes.

Wij vonden Trebel niet onschuldig, maar tegelijkertijd probeerde hij RSCA wel te doen draaien. Gelukkig is de Fransman verstandig en begrijpt hij dat Vanhaezebrouck hem in de laatste week van de transfermarkt niet wil wegjagen. Toch? De coach ging nog door. “Na de rust bracht ik Bakkali en Najar om acties te maken, maar ze stonden erbij en keken ernaar. Te veel powerplay. Dat is niet onze specialiteit. Ons middenveld voetbalde niet meer.”

Reactie van tieners?

De jongeren moeten de boodschap nu oppikken. Zo’n beschermende hand kan Vanhaezebrouck niet elke week uitsteken. Thuis tegen Antwerp moeten ze op scherp staan en dat geldt zeker voor Bornauw. Vranjes was in Brugge de rots in de defensie, maar volgende week zal hij geschorst zijn. Zonder nieuwe verdediger moet Bornauw dan de defensieleider zijn. Ja, volgens ons paste Hein deze communicatiestrategie om zijn ketjes vertrouwen te blijven geven voor de duels met Antwerp, Genk en Standard.