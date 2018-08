Leko enorm tevreden over nieuw aanvalsduo en zijn onverwachte uitblinker

Club Brugge won de eerste topper. Tegen een “heel goed” Anderlecht, dixit Leko, was de onverwachte Wesley de uitblinker en maakte debutant Rezaei zijn coach blij. Ivan Leko is dus – begrijpelijk – tevreden. “Het was bij momenten zéér goed.”

Ivan Leko had naar eigen zeggen in zijn hele voorbereiding van de topper geen moment rekening gehouden met de beschikbaarheid van Wesley: “Het was ook voor mij een totale verrassing.” En dus werd zijn basiselftal wat hij “casino” noemde. “We hadden ons helemaal anders voorbereid (met een duo Schrijvers-Rezaei voorin, nvdr.), het betekende dat we deze match eigenlijk maar één training, een kwartier à twintig minuten eigenlijk, specifiek konden voorbereiden. Een aanvalsduo dus met twee jongens naast elkaar die elkaar nauwelijks kenden. Maar Wesley is zo belangrijk voor deze ploeg en de manier waarop we voetballen, dat ik maar een beetje casino heb gespeeld.”

Ook prima defensie

Het viel uitstekend mee: een duidelijk extra gemotiveerde Wesley was ondanks de stevige partij van Bornauw constant aanwezig. Samen met Vanaken was hij de beste Bruggeling. Voor Rezaei was het nog zoeken, al toonde de coach zich ook heel tevreden over het debuut van de Iranees. Bijna zei hij: “Iemand die perfect zal passen bij Wesley”, maar hij hield het dan toch bij: “Iemand die perfect past bij Club Brugge.” “De juiste winnaarsmentaliteit, hij zet constant druk, kan scoren. Ik ben in elk geval heel blij met wat ik heb gezien.”

Daarmee beschikt hij nu over voldoende materiaal voor dit seizoen, ook offensief. Het is nog even wachten op de aan de knie geblesseerde Jelle Vossen, maar Dennis groeit naar zijn beste vorm en hij houdt Schrijvers en Openda achter de hand. Naast een defensie die uitstekend het koppel Santini-Dimata voor de eerste keer van een doelpunt afhield, heeft Club nu ook een veelbelovend aanvalsduo. “De voorbereiding was moeilijk, maar nu kan het echte werk beginnen. We hebben in elk geval voldoende kwaliteit om dit seizoen belangrijk te zijn.”

Waarop de Kroaat, die altijd het collectief vooropstelt, uitzonderlijk de lof zong van één man. “Vandaag bleek weer het belang van Vanaken: heel creatief en veel rendement.”

Samengevat: “Dit is een mooie overwinning en het was bij momenten zeer goed. Maar het is nog geen 100 procent, we kunnen vanaf nu nog beter worden.”