Paus weigert te reageren op beschuldigingen van ex-nuntius

Paus Franciscus weigert te reageren op de beschuldigingen van de gewezen pauselijke nuntius in de Verenigde Staten. Die zegt dat Franciscus seksueel misbruik door een Amerikaanse kardinaal heeft toegedekt.

Carlo Maria Vigano - pauselijke nuntius in de VS tussen 2011 en 2016 - beschuldigt de paus ervan dat hij de sancties heeft opgeheven die zijn voorganger Benedictus had opgelegd aan de gewezen aartsbisschop van Washington D.C. Theodore McCarrick omdat die priesters en seminaristen seksueel had misbruikt. Rapporten over het misbruik werden daarnaast onder de mat geveegd. McCarrick trad intussen af als kardinaal.

“Ik heb de mededeling (van Vigano, nvdr.) vanochtend gelezen. Eerlijk gezegd: lees die verklaring erg aandachtig en meet u zich een eigen oordeel aan”, zei hij tijdens een persconferentie op de terugweg na zijn bezoek aan Ierland. “Ik zeg hier geen woord over: ik denk dat de mededeling voor zichzelf spreekt en heb voldoende journalistieke capaciteiten om conclusies te trekken.”