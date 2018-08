Mbokani naar Antwerp: Congolese topspits legt aan onze man uit waarom hij voor Great Old kiest

Antwerp tekent voor dé stunttransfer van de zomer. Het haalt met Dieumerci Mbokani (32) de Gouden Schoen van 2012 binnen, het is al van 1966 geleden dat de Great Old nog eens een Gouden Schoen in de ploeg had. “De match tegen Anderlecht zal nog te vroeg komen, maar na de interlandbreak zal ik er staan”, zegt de Congolees.