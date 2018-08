CLUBNIEUWS. Haalt Coucke Gouano of Sanneh in zijn verlof, verliest Gent vandaag een sterkhouder?

Nog één week en de transfermarkt sluit de deuren. Clubs die nog spelers zoeken, schakelen een versnelling hoger. Wij bundelen al het clubnieuws voor u.

ANDERLECHT - Haalt afwezige voorzitter extra-verdediger naar Brussel? Net als vorig seizoen was Marc Coucke niet in Brugge. Net als in Play-off 1 was de zakenman op vakantie. Voor RSCA-bestuurders is het geen plezier om naar Club te komen. “Een weekje rust”, tweette Coucke. “Alleen Luc Devroe mag bellen.” Anderlecht zal nog transfers doen. Verdediger Bubba Sanneh zat niet in de selectie bij Midtjylland. Hij werd gespaard, maar vandaag onderhandelt RSCA verder over de Gambiaan. Het alternatief Prince-Desir Gouano speelde ook niet met Amiens tot ongenoegen van de fans. Volgens ‘L’Équipe’ verhoogde paars-wit zijn bod tot 6,5 miljoen. Wie komt? Vraag is ook waar Kara belandt. Zijn medische tests bij Nantes waren gepland voor vandaag, maar gisteren werden ze plots geannuleerd. Waarom is niet duidelijk. Of zijn transfer nog doorgaat, is afwachten.

ANDERLECHT - niet iedereen blij met het beëindigen samenwerking Adidas Anderlecht speelt al 43 jaar in een shirt van Adidas. De club heeft echter beslist om het Duitse sportmerk vanaf volgend seizoen te vervangen door het Spaanse sportmerk Joma. En dat valt niet overal in goede aarde.De Anderlecht-fans vinden Adidas veel prestigieuzer. Joma sponsorde Standard tussen 2011 en 2015 en produceert de outfit van KV Oostende. Vandaar de switch? Erwin Palmers, de baas van Joma Belgium, is alleszins één van de beste vrienden van Luc Devroe. “Ons paars hart bloedt”, zegt Frank Basters, directeur marketing van Adidas voor de Benelux. “Wij wilden de samenwerking zeker verlengen, maar de club weigerde. Dat moeten we accepteren en we onthouden de positieve herinneringen.” Anderlecht zegt dat de fans meer inspraak zullen hebben in de toekomstige outfits, al wordt ook gefluisterd dat Coucke meer sponsors op de trui wil. Joma tekende voor vijf jaar. De wissel zorgde op de sociale media voor heel wat ophef. “Dat is hartverwarmend voor Adidas”, vervolgt Basters. “Jarenlang hadden we een sterke band met de fans, maar ook met persoonlijkheden als Roger Vanden Stock, Michel Verschueren, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck… Ja, Coucke hebben we ook ontmoet. Jammer dat we nu geen één Belgische club meer sponsoren, maar we hebben nog individuele contracten met spelers.”

AA GENT - Foket vandaag naar Frankrijk, wat met Kalinic? AA Gent lijkt met Thomas Foket (foto) nog een belangrijke defensieve pion te verliezen. De 23-jarige rechtsback van de Buffalo’s bereikte al een princiepsakkoord met de Franse eersteklasser Stade Reims en reist vandaag af naar Frankrijk om de laatste details af te ronden. De match tegen Lokeren werd wellicht zijn laatste kunstje in Gentse loondienst. Ook op clubniveau zijn de onderhandelingen immers al flink gevorderd. De Franse promovendus heeft ongeveer 3,5 miljoen euro veil voor Foket, die vorig seizoen nog een transfer naar Atalanta in laatste instantie zag afketsen door hartproblemen. Doelman Lovre Kalinic miste het afscheid van Foket met een adductorenblessure. De Kroatische doelman zou dit weekend in zijn vaderland een second opinion gevraagd hebben. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport zou Kalinic op het lijstje staan van het Duitse Augsburg.

AA GENT - interesse voor Timothy Derijck, bondscoach in tribune Timothy Derijck gaat bij Zulte Waregem het laatste seizoen van zijn contract in nadat hij vorige winter nog een contractverlenging afwees. Dat heeft alvast de interesse gewekt van AA Gent, dat nog op zoek is naar defensieve versterking. De 31-jarige Derijck stond eerder ook al in de belangstelling van de Buffalo’s en verwacht wordt dat Zulte Waregem bij een ernstig bod vanuit Gentse hoek niet weigerachtig zou staan om de centrale verdediger, die zijn strepen verdiende in Nederland en de laatste twee jaar uitgroeide tot een sterkhouder aan de Gaverbeek, te laten verkassen. AA Gent-middenvelder Birger Verstraete is de voorbije weken uitstekend op dreef en dat is niet onopgemerkt gebleven bij de Belgische bondscoach. Roberto Martinez toont bijzondere interesse voor de prestaties van de 24-jarige middenvelder, die zich onder Yves Vanderhaeghe enorm heeft ontwikkeld. Ook tegen Lokeren was Verstraete opnieuw lange tijd één van de schaarse uitblinkers bij een zwak AA Gent.

KV OOSTENDE - Bossaerts op weg naar NEC Nijmegen Verdediger Mathias Bossaerts (22) verlaat KV Oostende. De ex-speler van Manchester City staat op het punt om voor drie seizoenen te tekenen bij de Nederlandse tweedeklasser NEC.

CHARLEROI - Baby kan naar Antwerp en hoopt op Coopman Charleroi tracht nog van enkele spelers af te raken en bood Amara Baby (29) aan bij Antwerp. Het ziet de stevige en snelle Senegalees wel zitten, maar wil hem niet tegen elke prijs aantrekken. Baby ontbrak dit weekend bij Charleroi wegens blessure, maar speelde verder elke wedstrijd dit seizoen bij gebrek aan een vervanger. Baby gaf al twee assists en was vorig seizoen goed voor vijf doelpunten en vijf assists. De Carolo’s hopen nog steeds Sander Coopman aan te trekken als vervanger van Baby en deden al een bod dat de verwachtingen van Club Brugge inloste, maar Coopman zelf voelt meer voor een overgang naar KV Oostende. Het bod van de Kustboys was echter niet hoog genoeg.

CERCLE BRUGGE - Spannende week voor De Belder Het wordt een spannende week voor Dylan De Belder. De spits mag bij Cercle blijven, waar hij één van de weinige Belgen is, maar kan ook naar Moeskroen of Charleroi. “Charleroi is ­zeker een optie en is vrij concreet”, aldus De Belder. Dat hij Mogi Bayat – de broer van Charleroi-manager Mehdi – als makelaar heeft, zal ook wel helpen.