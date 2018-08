Meer dan uur file door werken op E40: “Vermijd de omgeving”

De werkzaamheden op de E40 ter hoogte van de aansluiting van de E314 en de E40 in Heverlee en Bertem hebben maandagochtend ernstige verkeershinder veroorzaakt. Op de E314 was het meer dan 30 minuten aanschuiven en op de E40 vanuit Luik meer dan een uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de E40 en E314 richting Brussel te vermijden indien mogelijk.

Sinds afgelopen vrijdag 24 augustus worden er herstellingswerken uitgevoerd op de E40 Luik-Brussel ter hoogte van het knooppunt met de E314 in Heverlee. Richting Brussel zijn tussen het knooppunt Heverlee en Bertem twee rijstroken afgesloten. De E40 vanuit Luik en de E314 vanuit Lummen beschikken elk maar over één rijstrook.

De werkzaamheden hebben maandag de nodige hinder veroorzaakt, met name op de E40 vanuit Luik. Daar was het op een bepaald moment meer dan een uur aanschuiven. Op de E314 verloren weggebruikers meer dan een half uur.

Het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) raden weggebruikers sterk aan om enkel de E40 Leuven-Brussel en de E314 richting Leuven te gebruiken voor de hoogst noodzakelijke verplaatsingen. “Ook de gewestwegen en de lokale wegen in de buurt van de E40 kan je best vermijden tot 3 september, want er wordt ook zware hinder verwacht op het onderliggende wegennet”, luidt het.

Door de werken op de #E40 in Bertem verlies je ruim 30 min op de #E314 en meer dan een 1 uur op de #E40. Routeadvies: https://t.co/0DJcu6RtXD — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 27 augustus 2018

Snelweg richting Luik maandagochtend volledig open

Richting Luik werd de E40 maandagochtend voor de ochtendspits opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer. Op maandag 3 september zou de snelweg ook richting Brussel weer volledig vrij moeten zijn. Tijdens de werken wordt het betonnen wegdek van de E40 hersteld.