Lille -

Liefst 3.600 mensen namen deel aan de eerste obstakelrace op het water in ons land. Een goeie eerste editie dus van de Titan Swim in de Lilse Bergen. De deelnemers moesten 1 kilometer zwemmen en vijftien obstakels overwinnen. Het snelste team won in slechts 20 minuten, al was deelnemen voor de meesten belangrijker dan winnen.