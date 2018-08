Politievakbonden eisen maximumstraf voor wie politie of hulpdiensten aanvalt

Geef wie politiemensen of andere hulpdiensten aanvalt, altijd de maximumstraf. Dat eisen de politievakbonden en zal vrijdag tijdens een overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zeker op de agenda worden geplaatst.

“Een gewaardeerde inspecteur. Een man met hoog aanzien.” Bij politievakbond NSPV, waar Amaury Delrez een tijdje lid van was, spreken ze lovend over de agent die het leven liet. Hij is de derde dode agent al in het Luikse in amper drie maanden tijd, na Lucile Garcia (54) en Soraya Belkacemi (44), die op 29 mei stierven bij een terreurdaad.

“Het geweld wordt almaar driester”, zegt voorzitter Carlo Medo. “Het respect voor het uniform is tanende. En dat is een schande. Drama’s als in Luik en Spa zetten ons beroep onder druk en maken dat rekrutering nog moeilijker wordt. En er is al zo een groot te kort aan manschappen.”

Zijn collega van het VSOA, Vincent Houssin, beaamt dat. Ook hij zit met zijn gedachten bij de vrouw en drie kinderen van Delrez. Hij eist meer respect voor agenten, ambulanciers en brandweermannen. “Plots krijg je ogenschijnlijk normale interventies die meteen, zonder veel dialoog, volledig ontsporen. Het is tijd dat Justitie een signaal uitstuurt dat zulk gratuit geweld ontoelaatbaar is. Nu worden die feiten nog altijd te licht gestraft. We vragen de minister van Justitie om geweld tegen politie maar ook tegen andere hulpdiensten altijd te bestraffen met de maximum straf. Nu komen daders vaak nog veel te gemakkelijk weg”, zegt Houssin die onder meer verwijst naar de drie moordenaars van agente Kitty Vannieuwenhuysen.

Lees ook: Alweer een dode agent, alweer zonder aanleiding. Hoe een caféruzie totaal ontspoorde

“Pas het strafwetboek aan en geef zulke geweldplegers altijd de maximumstraf. Of het nu om slagen en verwondingen gaat of moord. Pas dan zal je hopelijk een maatschappelijke kentering zien.”

De vakbonden zullen hun vraag stellen komende vrijdag op een overleg met minister van Justitie Koen Geens.