Buschauffeur wijkt uit voor kat op de weg en crasht in huis

Een buschauffeur in het Duitse Ludwigsburg is zaterdagochtend uitgeweken voor een kat op de weg. Een nobele daad, maar één met zware consequenties. De bus ramde daardoor de dichtstbijzijnde woning, met 172.000 euro schade als gevolg. Dat meldt de Duitse politie.

Een kat doodrijden, de meeste chauffeurs proberen het ten alle tijden te vermijden. Zo ook een 49-jarige buschauffeur, die zonder passagiers aan het rijden was in Ludwigsburg, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Getuigen zagen dan ook hoe hij plots naar links uitweek en over het trottoir begon te rijden. Uitwijken voor de kat was gelukt, maar een crash met de hoek van een woning was onvermijdelijk.

Na de zware klap moest de brandweer komen om het gebouw te stutten. Het zou kunnen dat de woning moet worden afgebroken, omdat de structuur niet meer stabiel genoeg is, zo oppert een woordvoerder van de politie van Ludwigsburg aan de krant Hersfelder Zeitung. De schade zou kunnen oplopen tot 172.000 euro.

De twee bewoners van het huis bleven ongedeerd, maar de buschauffeur moest zwaargewond naar het ziekenhuis. En het katje? Dat wandelt nog steeds rustig door de straten van Ludwigsburg.