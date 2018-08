Wegen van Anderlecht en Adidas scheiden na dit seizoen en daar is niet iedereen blij om

Anderlecht speelt al 43 jaar in een shirt van Adidas. De club heeft echter beslist om het Duitse sportmerk vanaf volgend seizoen te vervangen door het Spaanse sportmerk Joma.

En dat valt niet overal in goede aarde. De Anderlecht-fans vinden Adidas veel prestigieuzer. Joma sponsorde Standard tussen 2011 en 2015 en produceert de outfit van KV Oostende. Waarom de switch? Erwin Palmers, de baas van Joma Belgium, is alleszins één van de beste vrienden van Luc Devroe.

“Ons paars hart bloedt”, zegt Frank Basters, directeur marketing van Adidas voor de Benelux. “Wij wilden de samenwerking zeker verlengen, maar de club weigerde. Dat moeten we accepteren en we onthouden de positieve herinneringen.”

Anderlecht zegt dat de fans meer inspraak zullen hebben in de toekomstige outfits, al wordt ook gefluisterd dat Coucke meer sponsors op de trui wil. Joma tekende voor vijf jaar. De wissel zorgde op de sociale media voor heel wat ophef. “Dat is hartverwarmend voor Adidas”, vervolgt Basters. “Jarenlang hadden we een sterke band met de fans, maar ook met persoonlijkheden als Roger Vanden Stock, Michel Verschueren, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck… Ja, Coucke hebben we ook ontmoet. Jammer dat we nu geen één Belgische club meer sponsoren, maar we hebben nog individuele contracten met spelers.”