OVERZICHT. Aantal mensen met dementie stijgt dramatisch in Vlaanderen. Wat betekent dat voor uw gemeente?

Het aantal mensen met dementie zou in Vlaanderen gemiddeld met 42,7 procent stijgen tegen 2035. In sommige gemeenten zelfs met meer dan 90 procent, zo verwachten het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen op basis van de bevolkingsvooruitzichten. Hieronder vindt u wat het vooruitzicht is in uw gemeente.

Voor het hele Vlaamse Gewest wordt het aantal mensen met dementie momenteel (2018) geschat op 131.818. Dat aantal zou 42,7 procent stijgen naar 188.183. “De voornaamste oorzaak is de vergrijzing”, zegt Jurn Verschraegen, directeur van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. “De levensverwachting gaat er jaar na jaar op vooruit. Elke maand krijgen we er een weekend bij, zeg maar. Dat is goed, maar er zijn ook minder leuke aspecten aan verbonden. Dementie krijgen kan daar één van zijn. Op 80 jaar heb je al 20 procent kans om dementie te ontwikkelen, op 90 is dat zelfs al 40 procent en meer...”

In enkele vooral landelijke gemeenten, vooral in Limburg en de Kempen, kan de stijging zelfs oplopen tot ruim 90 procent. “Opvallend, maar puur toeval. Die gemeenten hebben vermoedelijk veel oudere inwoners. We krijgen soms de vraag of dat iets met milieuvervuiling te maken heeft, maar dat is niet het geval.”

De grote steden hebben een iets minder grote groei, omdat daar nu al veel ouderen wonen en de vergrijzing zich minder snel voortzet dan in kleine gemeenten.

Wat kunnen we eraan doen?

“Dementie genezen is op dit moment onmogelijk”, aldus Verschraegen. “Geneesmiddelen kunnen de patiënt wel wat meer comfort geven, maar ze lossen het probleem niet op. Wat wel blijkt uit onderzoek: intellectueel bezig zijn - een gezonde geest in een gezond lichaam - kan zorgen voor een betere bescherming. Ook preventie van hart- en vaatziekten kan helpen.”

De sterkste stijgers:

Zutendaal, 92,7%

Opglabbeek, 91,0%

Pepingen, 83,5%

Lint, 82,9%

Hoogstraten, 82,4%

De kleinste stijgers:

Drogenbos, 13,1%

Antwerpen, 14,0%

Vleteren, 15,4%

Mortsel, 16,2%

Lierde, 17,4%

Vooruitzichten per gemeente:

Dementievriendelijke gemeente

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen pleiten, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, voor een dementievriendelijke gemeente. “Daarmee bedoelen we dat iemand met dementie deel kan uitmaken van het dagelijkse leven in zijn of haar gemeente. We krijgen vaak klachten van mensen die zeggen dat ze voldoende geïnformeerd worden over de problematiek. Dat wordt in sommige gemeenten al verholpen met een boekenstandje over dementie in de plaatselijke bibliotheek. Daarnaast kunnen steden en gemeenten ook instappen in het vermissingsprotocol. Als er dan een patiënt wegloopt, gaat er minder kostbare tijd verloren om de persoon in kwestie terug te vinden.”

Tot slot is er ook nog het sociale aspect. Mensen met dementie gaan minder op restaurant, vaak omdat ze zich schamen. “In Brugge is het horecapersoneel er al voor opgeleid: ga rustiger met de mensen om, geef hen wat meer tijd. Zo voelen ze zich meer op hun gemak. Ook inspraak is belangrijk: luister naar iemand die bijvoorbeeld graag sport. Faciliteer het voor hen zodat ze het langer kunnen doen.”