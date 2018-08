Inspiratie voor een nieuwe start: ontschool jezelf en verbreed je blik

In september valt alles weer in zijn plooi. Maar had je al gehoord van unschooling, durven dumpen wat vanzelf spreekt en nieuwe inzichten omarmen? ‘Freelance creative’ en avonturier Lien De Ruyck uit Gent ging voor een krachtige reboot van haar brein. Leren ‘omdenken’, dingen breder benaderen vanuit een denkpatroon dat je meestal niet leert op school of in je job.

Lien De Ruyck is fellow (lees: lid) van The Unschool of Disruptive Design, een internationaal ‘living lab for people with a purpose and pioneers for change’. Een mondvol, maar wat wil het zeggen? “The Unschool wil de ‘schade’ die het traditionele onderwijssysteem aanricht terugdraaien”, zegt ze. “Daar krijgen we de vaste kaders en hokjes mee die ons wereldbeeld – soms tegen onze natuur in – vormgeven. Volwassenen verleerden het systeemdenken waar ze als kind goed in waren. We verliezen overzicht en samenhang en bekijken de dingen steeds sterker vanuit één dimensie.

Complexe problemen pakken we dus aan vanop een te smalle basis. In mijn zoektocht naar ‘iets anders’ vond ik zo The Unschool. Ik schreef me in en werd samen met twintig anderen geselecteerd – niet gratis hoor – om deel te nemen aan hun Emerging Leadership Fellowship in Berlijn samen met ecoactivisten, productdesigners, creatief managers en andere change makers uit Syrië, Nepal, China, India, de VS enzovoort. We beleefden samen zeven intense dagen. ‘If your brain hurts, you’re doing it right’, zei stichtster en bezieler Leyla Acaroglu ons.”

Sneller denken

“Mijn hoofd tolde soms”, geeft Lien toe. “Cognitieve wetenschappen, gamification-technieken, systeemtheorieën, circulair activisme, holistisch en snel leren denken in plaats van snel dingen ‘op te lossen’. Alles wat we leerden, pasten we toe tijdens een hackathon van 24 uur waarin we een complex probleem tackelden. Een ervaring die me nog meer zin gaf om mezelf en mijn job om te denken”, zegt Lien De Ruyck.

Lien herkende alvast zichzelf. “Mijn drang naar twaalf stielen en dertien interesses is geen twijfel en keuzestress, zoals ik lang geloofde. Jobs in middelbare scholen, educatieve uitgeverijen, communicatie- en reclamebureaus: ik bleef in hokjes op mijn honger zitten. Maar ik leerde die veelzijdigheid te waarderen en tot iets positiefs om te buigen”, vertelt ze.

“Als creatieve generalist verontschuldig ik me niet langer voor mijn open blik op de wereld. Ik som niet lang op wat ik ben, ik zeg wat ik wil bereiken. In mijn geval: impact- en mensgericht werken, en maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Vandaag gaat niemand vrijuit, als het daarop aankomt. Waarom jagen zoveel slimme mensen zoveel treurige ideeën na? Zelfs de hipste start-ups lijken de bal mis te slaan, schreef de Nederlander Rutger Bregman in de onlinekrant De Correspondent. Alle pingpongtornooien, hertenkoppen en Happy Socks ten spijt… Welke echte impact hebben ze nu eigenlijk op de wereld? Zijn de problemen waarvoor ze oplossingen bedenken wel altijd de moeite waard?”

Activist in je wakker maken

De vraag stellen, is ze beantwoorden, bedacht Lien zich toen ze vervolgens zelfstandig ondernemer werd, in wat je ‘impactgerichte creatieve dienstverlening’ kunt noemen. “De kiem voor mijn creatief activisme was er al, maar die heb ik dankzij The Unschool echt gevoed. Gent is een heerlijke uitvalsbasis om ondernemers, non-profits, bedrijven enzovoort samen te brengen.”

“Onder de naam We Are Tribe omring ik me met creatieve freelancers die mijn missie helpen uitdragen. Samen kunnen we héél veel: workshops faciliteren, museuminnovatie, gedragsontwerp, storytelling, branding, animatie of subsidieadvies. De traditionele P’s (Product, Price, Place en Promotion) zetten we om naar People, Purpose, Participation en Pathmaking. Denk daarbij aan sociale leerlaboratoriums voor scholen, een innovatietraject voor een bedrijf of een workshop social storytelling voor een ngo. Wat telt, is dat we klanten activeren en zelfs laten samenwerken. Omdenken gaat beter wanneer je samenwerkt.”

>

>

>