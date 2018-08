Eindelijk gerechtigheid voor Rohingya? Leger Myanmar moet zich verantwoorden voor genocide

De militaire leiding in Myanmar moet zich voor een internationale rechtbank verantwoorden voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tegen de moslimminderheid Rohingya. Dat zegt een onafhankelijke commissie van de Verenigde Naties maandag in een rapport.

Soldaten hebben zich schuldig gemaakt aan moord, massaverkrachting, foltering, geweld en het tot slavernij brengen van kinderen en volledige dorpen platgebrand. In het noorden van de deelstaat Rakhine, waar een jaar geleden honderdduizenden Rohingya met geweld werden verdreven, zijn er zelfs aanwijzingen voor volkerenmoord.

De experts nemen ook regeringsleidster en Nobelprijswinnares voor de Vrede Aung San Suu Kyi op de korrel. Zij heeft haar morele autoriteit niet gebruikt, om dergelijke misdaden te voorkomen, luidt het.

De onderzoekers spreken over “vreselijke mensenrechtenschendingen en mishandelingen” in de deelstaten Kachin, Rakhine en Shan. “Veel van die schendingen komen zonder twijfel overeen met de zwaarste misdaden naar internationaal recht”, aldus het rapport.

Het Myanmarese leger heeft na de verkiezingen in 2011 weliswaar de macht in het land afgegeven, maar controleert nog steeds de sleutelposities in de regering. Het leger staat niet onder de civiele controle van de regering.

De Rohingya voelen zich sinds decennia gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd in Myanmar. Sinds augustus 2017 vluchtten honderdduizenden leden van de minderheid naar buurland Bangladesh voor het militair geweld in het overwegend boeddhistische Myanmar.