Dit is het live moment waarop schutter vuur opent op gamingtoernooi Florida

Een gametoernooi in Florida is zondag fataal geworden voor drie mensen. Tijdens de wedstrijd begon één deelnemer plots in het rond te schieten. Het gametoernooi werd live uitgezonden op videoplatform Twitch, waarop te zien is hoe een van de deelnemers een rode laserstraal op zijn borst gericht krijgt alvorens de schutter het vuur opent.