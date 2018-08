Spaanse politie verspreidt beelden van arrestatie Jos Brech

Jos Brech (55) bood geen enkele weerstand bij zijn arrestatie. Dat is te zien op beelden die de Spaanse politie maandagochtend heeft verspreid. Gekleed in een groene broek en groen T-shirt werd hij door zwaar bewapende agenten begeleid naar een politievoertuig. De hele operatie duurde maar enkele minuten.

Opvallend is dat de haarkleur van Brech veel lichter is als op de foto’s van het opsporingsbericht. Of het afgebleekt is door de zon of geverfd werd, is nog niet duidelijk. De man bood alleszins geen weerstand toen hij zondagmiddag werd gearresteerd door zwaarbewapende en gemaskerde politiemensen.

Brech verschijnt vandaag al voor de onderzoeksrechter in Barcelona. Die moet zich buigen over de overlevering van Jos Brech, die wordt verdacht van de moord of doodslag op de elfjarige Nicky Verstappen.

“Hij kan deze week al in Nederland zijn”. Dat zei hoofdofficier van Justitie Jan Eland maandag na afloop van de persconferentie over de aanhouding van Brech in Spanje.

“Als de 55-jarige man uit Simpelveld niet meewerkt aan zijn uitlevering kan het zestig tot negentig dagen duren”, aldus Eland. “Dat is de normale procedure.”

Brech werd opgepakt in een uitgestrekt bosgebied vijftig kilometer buiten Barcelona. Dat gebeurde na een tip van een man die hem had herkend, zei hoofdofficier van justitie Jan Eland maandag op een persconferentie.

“De politie heeft de afgelopen dagen 1.500 tips binnengekregen”, aldus politiechef van Limburg Ingrid Schäfer-Poels. De tiplijn blijft overigens open. De recherche hoopt op meer informatie over de verblijfplaatsen van Brech.

“De focus ligt er nu op dat hij zo snel mogelijk naar Nederland kan komen”, aldus de politiebaas.

Berthie Verstappen, moeder van Nicky, zei vanmorgen in een eerste reactie dat ze hoopt dat hij nu gaat praten en dat ze na twintig jaar eindelijk gaan weten wat er met hun zoon is gebeurd.