Vader van vermoorde Melissa verbreekt de stilte en reageert furieus op ‘verzoeningsbrief’ van Dutroux

Gino Russo, de vader van de vermoorde Melissa, heeft op Facebook furieus gereageerd op de ‘verzoeningsbrief’ van Marc Dutroux. Eerder kondigde de raadsman van de kindermoordenaar dat het “niet menswaardig” is om hem “te laten wegrotten in de vergetelheid”. Het is uitzonderlijk dat Russo zich mengt in het debat, doorgaans wil de vader van Melissa uit de media blijven, maar nu is hij verbolgen. Russo is er zeker van: de timing van de brief is niet toevallig.

In mei maakte Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, bekend dat hij in naam van zijn cliënt aan een brief aan het opstellen waarin de moordenaar van Julie, Mélissa, An en Eefje berouw toont voor zijn daden. Dit tegenover de slachtoffers en de ouders van de slachtoffers. Intussen zou die brief klaar zijn. “Dutroux heeft de tekst, na enkele kleine aanpassingen, goedgekeurd”, klonk het eerder al in Waalse media. De brief kadert in de strategie van de raadsheer om zijn cliënt vervroegd vrij te krijgen. “Het is niet menswaardig om een persoon langer dan 25 jaar in de gevangenis te laten zitten en hem weg te laten rotten in de vergetelheid”, klonk het toen.

Het nieuws schoot vele ouders van slachtoffers van Dutroux al in het verkeerde keelgat. Ze zijn de pesterijen naar eigen zeggen beu. Gino Russo, de vader van Melissa, laat zich doorgaans niet uit in de media, maar dit was er te veel aan.

Dat het tot nu geduurd heeft, is volgens Russo geen toeval. De vader van de vermoorde Melissa meent dat de terreurdaden van Benjamin Herman er voor iets tussen zitten. “Herman heeft op 29 maart, tijdens zijn penitentiair verlof, drie mensen, waaronder twee politieagenten vermoord. Daarna kwamen 3.000 mensen samen voor een Witte Mars in Luk, op 3 juni. Ik was erbij. Die brief (van Dutroux nvdr.) zou gegarandeerd verkeerd zijn overgekomen, gezien de omstandigheden.”

“Herman heeft op 29 maart, tijdens zijn penitentiair verlof, drie mensen, waaronder twee politieagenten vermoord. Daarna kwamen 3.000 mensen samen voor een Witte Mars in Luk, op 3 juni. Ik was erbij”, schrijft Russo op Facebook. Foto: RR.

LEES MEER. Ouders slachtoffers reageren op brief die Dutroux hen wil versturen: “De wanhoop nabij. Dit is puur pestgedrag”

“Zouden we een klacht moeten neerleggen (tegen Dayez nvdr.)?”, vraagt Russo zich af. “Maar welke advocaat gaat het opnemen tegen zijn confrater?” Om die reden heeft Russo besloten een klachtenbrief te schrijven aan het hoofd van de Brusselse afdeling van de Orde van Advocaten.

“Pestgedrag”

Eerder hebben verschillende ouders van slachtoffers al verbolgen gereageerd. “Ik ben de wanhoop nabij. We proberen, na zoveel jaar, een normaal leven te leiden”, zei Carine Russo, de mama van Melissa aan Le Soir, “maar Bruno Dayez vindt er altijd wel iets op om ons opnieuw in ons leed te duwen. Ik noem het pestgedrag. Wij, de slachtoffers of de ouders van de slachtoffers, worden gebruikt om vooruitgang te boeken in zijn dossier (over de vervroegde vrijlating van Dutroux, nvdr.). Maar als we willen voortgaan met ons leven, moeten ze stoppen met onze wonden voortdurend open te rijten. Erger nog: Bruno Dayez kapt er zelfs nog wat zuur over.”

Ook Jean-Denis Lejeune, de papa van Julie, reageerde eerder al via Facebook-account op het nieuws. Hij deed dat met een brief die aan zijn overleden dochter gericht is. “Ik kan maar niet begrijpen dat niemand Dayez tot rede kan brengen”, schreef hij, “maar ik kan je garanderen, lieverd, dat wanneer hij vrijkomt, ik me alvast in de buurt zal bevinden.”