Paar dagen na honderdste moordzaak opnieuw jongeman doodgestoken: wat is er aan de hand in Londen?

De Londense politie heeft afgelopen weekend nog maar eens een moordonderzoek moeten openen. Het gaat al om het 101e in 2018. Opnieuw gaat het om een dodelijke steekpartij. Wat is er aan de hand in Londen?

Zaterdagavond iets voor middernacht kreeg de politie van Londen een melding van een steekpartij in het zuiden van de grootstad. Het slachtoffer was een 22-jarige man die niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. Voorlopig werden er nog geen verdachten opgepakt. Amper een paar dagen eerder moesten de speurders melden dat ze een honderdste moordzaak hadden geopend. Een 73-jarige vrouw kwam om het leven nadat haar huis in brand werd gestoken.

Het is nog niet eens september en nu dus al 101 (vaak nog onopgeloste) moordonderzoeken. Als dit “tempo” wordt aangehouden, zullen het er tegen het einde van het jaar meer dan 150 zijn. Een triest record voor de voorbije tien jaar. In heel 2013 waren er bijvoorbeeld “maar” 83 moorden. Vorig jaar waren er 131 moorden, inclusief 14 slachtoffers die om het leven kwamen bij een aanslag.

Wat opvalt: terwijl in de Verenigde Staten de meeste moordslachtoffers om het leven gebracht worden door een vuurwapen, vallen in Londen meer doden door steekpartijen. Vaak bendegerelateerd en vaak met jonge mannen of vrouwen als doelwit. Naast de dodelijke slachtoffers werden ook nog eens 345 anderen (allemaal tussen 11 en 25 jaar) in het ziekenhuis behandeld na een of meerdere messteken.

Foto: EPA-EFE

Onmacht politie

Er zijn meerdere verklaringen voor de stijging van het aantal moorden. Eén daarvan is de besparing bij de politie. Er is minder blauw op straat en de agenten slagen er niet meer in om het geweld terug te dringen. Vooral in het zuiden van Londen - waar de bendes het meest actief zijn - is de situatie problematisch. Een triest voorbeeld: het politiekantoor van de wijk Camberwell kon de voorbije maand amper drie uur geopend zijn door een tekort aan personeel.

Door de onmacht van de politie verliezen de burgers ook het vertrouwen in de ordediensten. Minder getuigen melden zich, waardoor de politie over minder informatie beschikt en het moeilijker wordt om de misdaden op te lossen. “De regering heeft ons in de steek gelaten”, luidt het.

Veel van het geweld vloeit ook voort uit armoede en een gebrek aan kwalitatief onderwijs. “De daders zijn vaak jongeren, kinderen zelfs”, zegt de lokale jongerenwerker Lucy Knell-Taylor in The Guardian. “Normale kinderen die op het slechte pad komen omdat ze geen kansen krijgen, omdat ze geen hoop op een betere toekomst hebben. Als je denkt dat je nooit een huis zal kunnen bezitten, nooit een legitieme job zal vinden en dat er geen alternatief is, dan kom je al snel in de criminaliteit terecht. Als iedereen in je buurt een mes bij zich heeft, denk je al snel dat je er zelf ook een moet hebben.”

Gratis voedsel

Bendes moeten dan ook niet veel moeite doen om nieuwe leden te rekruteren. De belofte van gratis eten in de lokale fastfoodketens is meestal al voldoende. “Je kan die kinderen zelfs niet alleen laten tijdens de lunchpauze”, zegt de trainer van een lokale voetbalploeg. “Je moet ze voortdurend in de gaten houden, want je weet nooit wie er anders opdaagt.”

Tot slot is er ook nog het fenomeen ‘drill music’, een variant van hiphop en rap met vaak erg expliciete teksten die volgens de politie oproepen tot geweld. Volgens Knell-Taylor gaat het echter maar om een uiting van de ervaringen van de jongeren in de achtergestelde buurten. “Gevoelens van marginaliteit”, zo luidt het. “Veel van dat aanstellerig gedrag vloeit voort uit angst.”