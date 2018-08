Man na uit de hand gelopen discussie overgoten met hete olie aan Limburgse carwash

Lanaken - De politie Lanaken-Maasmechelen is op zoek naar een 23-jarige Afghaan die vrijdagnacht een Pakistaan met hete olie overgoot. Dat gebeurde aan een carwash op de Bilzerbaan in Lanaken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Dat meldt de politiezone LaMa.

Aanleiding vormde een discussie tussen beide mannen die zwaar uit de hand liep. Door de hete olie liep het slachtoffer derdegraads brandwonden op aan de armen en eerstegraads brandwonden in het gezicht. Hij is voor verzorging nog steeds opgenomen in het ziekenhuis.

Het team opsporingen van politie LaMa spoort de voortvluchtige verdachte op.