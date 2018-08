Waarom wordt Brusselse brandweer niet opgeroepen voor brand in Vlaamse Rand ook al kunnen ze sneller ter plaatse zijn

Als er een brand is in de Vlaamse Rand kan de Brusselse brandweer soms sneller ter plekke zijn dan de brandweer van de zone Vlaams-Brabant. Toch worden ze meestal niet verwittigd en gaat er kostbare tijd verloren, zo klagen brandweerlui en vakbonden aan. “Het is niet van niet willen of niet mogen. Omdat de software van de oproepsystemen niet op elkaar afgestemd zijn, kan het vaak gewoon niet”, klinkt het.

Vorige week brak er een brand uit in een woning in de Marc De Coenelaan in Dilbeek. Een buur verwittigde de brandweer. De oproep kwam binnen bij de 112-noodcentrale van Leuven, die de brandweerpost van Asse (brandweerzone Vlaams-Brabant West) uitstuurde.

“Maar omdat zij op dat moment geen blus- en laddderwagen beschikbaar hadden, moest er versterking komen. Niet van de vooruitgeschoven post VUB van de Brusselse brandweer, die nochtans het dichtst bij ligt, maar van de brandweer van Vilvoorde en Londerzeel, die van veel verder moesten komen”, klagen enkele misnoegde brandweerlui.

“Het is zeker niet zo dat we niet goed kunnen of willen samenwerken met de collega’s van Brussel. Er bestaan waterdichte samenwerkingsakkoorden. Dit is een technisch probleem waar een oplossing voor gezocht wordt. Alleen duurt het allemaal veel langer dan iedereen zou willen. De software van het oproepsysteem van de Brusselse brandweer is verouderd en niet compatibel met het digitale systeem van de rest van het land.”, zegt Alain Habils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

De computer kijkt welke brandweerpost het dichtst bij de plaats van het onheil ligt en stuurt die brandweerploegen met een druk op de knop uit. Hetzelfde wanneer er versterking nodig is. Brussel heeft meestal geen versterking nodig, maar als de brandweer in de Vlaamse Rand bij grote branden of rampen een beroep wil doen op de Brusselse brandweer moeten ze dat bij wijze van spreken nog met pen en papier vragen.

Administratie draait vierkant

”De brand in Dilbeek was geen eenmalig incident”, zegt ook Eric Labourdette van brandweervakbond VSOA. “Zelfs na de bomaanslag op de luchthaven van Zaventem belde niemand ons. De Brusselse brandweer heeft spontaan hulp gestuurd. Sindsdien is er eigenlijk niets veranderd. En dat is erg, want zo komen mensenlevens in gevaar.”

De Brusselse brandweer mocht vorige week wel een ambulance sturen naar de brand in Dilbeek. “En die was zeven minuten eerder bij de brand dan de bluswagens uit Vlaams-Brabant”, zegt de brandweerman die dienst had in de vooruitgeschoven post VUB in Jette. “Wij hadden ook zeven minuten eerder kunnen blussen. Als je weet dat een hele kamer in drie minuten kan uitbranden, dan zijn dat zeeën van tijd.”

Bij de brandweer van Brussel zegt men dat er aan het probleem gewerkt wordt. Op hoorzitting van de brandweercommissie, begin van de zomer, werd benadrukt dat de Brusselse brandweer op het terrein uitstekend werk levert maar dat de volledige administratie vierkant draait.