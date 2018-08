Amerikaans avontuur van Laurent Ciman lijkt voorbij: optie voor Antwerp?

Laurent Ciman zat dit weekend niet meer in de kern bij Los Angeles FC en lijkt op weg naar Europa. Het Franse Dijon, verrassend aan de leiding met Paris Saint-Germain in de Ligue 1, wordt in de Amerikaanse media genoemd als meest waarschijnlijke bestemming. Maar ook een Belgische club zou geïnformeerd hebben. Voor Antwerp kan hij een optie zijn als blijkt dat de blessure van Batubinsika blijft aanslepen.

“Ik hou van Laurent, maar ik denk niet dat hij volledig geconcentreerd is”, verklaarde coach Bob Bradley Cimans afwezigheid tegen LA Galaxy (1-1 met onder andere een goal van Zlatan Ibrahimovic). “Laurent is een belangrijke speler, die heel gepassioneerd is. Maar hij is ook emotioneel en kan zijn focus verliezen als de emoties hoog oplopen. Er zijn dingen aan de hand, voetbal is soms een grappige business.”

Ciman belandde tegen zijn zin bij LA FC, dat hem zonder zijn goedkeuren kon overnemen van Montreal Impact in het Amerikaanse trade-systeem. Hij speelde 22 wedstrijden en maakte drie goals voor de nieuwe ploeg uit Los Angeles. Daarvoor speelde hij drie jaar in Canada, waar hij naartoe trok omdat hij beweerde er betere zorg voor zijn dochter met autisme te kunnen krijgen.