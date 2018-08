Facebook-bericht van Francken lokt felle reacties uit: De Wever vindt excuses overbodig, Demir haalt uit naar partijgenoot

Een Facebook-bericht van Theo Francken (N-VA), waarin hij zich onder meer vragen stelt bij “mannen die lingerie dragen”, blijft de gemoederen bedaren. Holebi- en transgendervereniging Çavaria eist excuses van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, volgens partijvoorzitter Bart De Wever “mag Theo zijn eigen mening hebben”. Partijgenote Zuhal Demir is niet zo mild. “Blijf vooral het ondergoed kopen waar je goed in zit”, luidt het op Twitter.

“Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij? Lang leve de gewone man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen”, schreef Francken zondag in het intussen verwijderde Facebook-bericht.

Over het bericht van Francken was zondag al heel wat te doen op de sociale media. Dat Francken zijn post meerdere keren aanpaste alvorens hem te verwijderen, maakte de commotie alleen maar groter.

Hokjesdenken

Volgens Çavaria zijn de uitspraken van Francken onaanvaardbaar. “Iedereen die niet in het hokje past van de stereotiepe man of vrouw wordt beledigd en gemarginaliseerd. Je verdeelt de wereld hiermee in normale en abnormale mensen. Dat is niet het wereldbeeld waar wij voor staan”, zegt woordvoerder Jeroen Borghs.

De basis van holebi- en transfobie ligt in rigide genderstereotypen, waarbij niet mag worden afgeweken van de traditionele norm, zegt Borghs. “Wie dat wel doet, wordt belachelijk gemaakt, gediscrimineerd of in het ergste geval geweld aangedaan.” Volgens Çavaria is er helemaal niets mis met de traditionele genderstereotiepe man en vrouw. “Maar die traditionele visie opleggen aan de rest van de maatschappij is wel problematisch”.

Geen vrijgeleide

“Het feit dat een lid van de regering het nodig vindt om zo’n mening publiek te communiceren, doet bij ons de vraag rijzen of de wereld doordraait”, zegt Borghs. “Uitspraken als deze sterken mensen met holebifobe en transfobe gedachten net in hun overtuiging. Daarom is het belangrijk dat we hier als maatschappij kordaat op reageren. We vragen dat N-VA zich van deze uitspraken distantieert en een verontschuldiging van meneer Francken lijkt ons hier wel op zijn plaats.”

Ook het Holebihuis Vlaams-Brabant reageerde al op het Facebook-bericht van Francken. In een open brief geeft voorzitter Dimitri Cools aan “ontzettend teleurgesteld” te zijn in de staatssecretaris. “Vooral omdat u in uw bericht zelf nog tracht recht te zetten dat het oké was wat u schreef omdat u mee aan de regenboogvlag trekt. Maar dat (u en) uw partij werkt aan meer gelijke kansen, gelijkheid en betere LGBT-rechten is helaas geen vrijgeleide om polariserende woorden rond gendernormen en ander patriarchaal gedachtegoed te gaan verspreiden.”

“Niet verontschuldigen voor een opinie”

Bart De Wever vindt echter dat excuses niet aan de orde zijn omdat het om een “opinie” gaat. Theo Francken is weliswaar “niet zomaar iemand” binnen de partij, waardoor mensen gaan denken dat het om een partijstandpunt gaat, aldus De Wever. “Wat het absoluut niet is en dus heeft hij beslist om dat (bericht) te verwijderen.”

“Ik denk niet dat je je moet verontschuldigen omdat je een opinie hebt, iedereen mag opinies hebben over alles”, zegt De Wever. “Maar het gaat erom wat de partij zegt. En wat de partij zegt betreffende seksuele identiteit van mensen stellen wij geen enkele belemmering in een vrije samenleving in de 21ste eeuw.”

“Individuele vrijheid”

Ook partijgenote Zuhal Demir, onder meer staatssecretaris voor Gelijke Kansen, heeft gereageerd op Twitter. “Iemands seksuele identiteit is een individuele vrijheid die je op je eigen manier beleeft en waar niemand anders zaken mee heeft”, schrijft ze. “Blijf vooral het ondergoed kopen waar je goed in zit.”

Iemands seksuele identiteit is een individuele vrijheid

Demir plaatste niet veel later een foto van rocklegende Iggy Pop die vrouwenkleren draagt en geciteerd wordt met “ik ben niet beschaamd om me te kleden zoals een vrouw, omdat ik het niet beschamend vindt om een vrouw te zijn”. “Zo is het maar net”, schreef Demir erbij, maar verwijderde na enkele minuten ook die tweet.