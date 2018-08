Paus Franciscus: “Stuur homoseksuele kinderen naar psychiatrie”

Paus Franciscus heeft tijdens een persconferentie gezegd dat ouders het best psychiatrische hulp zoeken voor kinderen die “homoseksuele neigingen” vertonen.

Een journalist vroeg de paus tijdens een persconferentie aan boord van het vliegtuig dat hem zondag van Ierland terugvloog naar Rome wat ouders moeten doen wanneer ze merken dat hun kinderen mogelijk homoseksueel zijn.

“Op de eerste plek zou ik de ouders zeggen te bidden, hun kind niet te veroordelen, hun zoon of dochter te proberen begrijpen en hun de nodige ruimte te geven”, antwoordde de paus.

Daarna zei hij echter ook dat ouders de leeftijd van hun kind in gedachten moeten houden. “Zijn de homoseksuele neigingen van een kind al op erg jonge leeftijd duidelijk, dan kan er nog heel wat gedaan worden in de psychiatrie. Het is een ander verhaal wanneer die neigingen zich pas manifesteren rond het twintigste levensjaar.”

De paus benadrukte wel dat ouders zich nooit in stilte mogen hullen. “Een zoon of dochter met homoseksuele neigingen negeren is een kapitale fout.”

“Ernstig en onverantwoordelijk”

Franse homorechtenorganisaties zijn niet te spreken over de verklaringen van de paus. “Wij veroordelen zijn opvattingen, die opnieuw doen uitschijnen dat homoseksualiteit een ziekte zou zijn. Als er al sprake zou zijn van een ziekte, dan is het de homofobie die vastgeworteld zit in de samenleving”, zegt een woordvoerder van de organisatie Inter-LGBT aan het Franse persbureau AFP.

SOS Homophobie noemt de uitspraken van Franciscus “ernstig en onverantwoordelijk”. “Ze zetten aan tot haat, en dat in een samenleving die nu al gekenmerkt wordt door heel wat homofobie en transfobie”, zegt de groepering op Twitter.

De controversiële uitspraken van de paus volgen amper enkele dagen na zijn bezoek aan Ierland dat werd overschaduwd door een groot schandaal over seksueel misbruik in de kerk. Naar aanleiding van de misbruik eiste een gewezen pauselijke nuntius zelfs het ontslag van Franciscus.