Twintiger riskeert zes maanden voor slagen en verwondingen aan vriendin

Kortrijk - Een 20-jarige man uit Roeselare hangt een straf van zes maanden boven het hoofd voor slagen en verwondingen aan zijn vriendin. Bij een ruzie zou de beklaagde het portier van de wagen hebben dichtgeslagen op het hand van zijn vriendin. Eerder was al regelmatig sprake van geweld binnen de relatie.

De twintiger moest zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor slagen en verwondingen aan zijn toenmalige vriendin. Het koppel kreeg in november 2017 ruzie in de ondergrondse parking van het Schouwburgplein in Kortrijk. Toen zijn vriendin wilde uitstappen, sloeg de beklaagde het portier dicht op haar hand. Vervolgens sloot hij alle deuren van de auto waardoor ze vast kwam te zitten.

Van trap gevallen

Volgens de advocaat van de burgerlijke partij waren ze al een tijdje samen voor iemand het geweld in de relatie opmerkte. “Mijn cliënte is een erg volgzaam meisje, dat lange tijd heeft gezwegen tegenover haar moeder en de mensen op school. Ze zei altijd dat ze van de trap was gevallen of met haar fiets ten val was gekomen als iemand sporen van geweld zag.” Wanneer ze in augustus vorig jaar echter thuiskwam met wurgsporen aan haar hals, besloot de moeder van het slachtoffer de politie te bellen. De agenten gingen langs bij de vriend van het meisje, maar hij zei dat alles was uitgepraat.

“Ik betreur het enorm dat de beklaagde vandaag niet aanwezig is in de rechtbank”, zei de advocaat van het meisje aan de rechter. “In dit hele verhaal zie ik zie weinig schuldbesef. Hij is nog erg jong, maar het is een gevaarlijk mannetje. Op zijn achttiende kreeg hij van een rijke nonkel een BMW, en sindsdien denkt hij dat geld alles kan kopen.” De man staat ook terecht voor geweld tegen politie-inspecteurs in Gent. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden cel. Het vonnis volgt op 19 september.