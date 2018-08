Mama van Nicky Verstappen reageert voor het eerst: “Twintig jaar hebben we moeten wachten, maar we hebben hem”

De moeder van de vermoorde Nicky Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op de arrestatie van Jos Brech. Ze is blij dat na 20 jaar de vermeende moordenaar van haar zoon eindelijk gevat is. “Twintig jaar hebben we moeten wachten, maar nu hebben we hem”, zegt ze aan VTM Nieuws.

“Dit is zo onwerkelijk allemaal. We hebben twintig jaar moeten wachten op dit”, zegt Berthie Verstappen aan VTM. Ze hoopt nu dat Brech eindelijk gaat opbiechten wat er met Nicky gebeurd is. “Het is nu maar hopen dat hij gaat praten, zodat we meer te weten komen en een antwoord krijgen op onze vragen.”

Peter R. de Vries en de familie Verstappen. (archiefbeeld) Foto: AFP

De mama van Nicky wenst iedereen die meegeholpen heeft aan het onderzoek te bedanken, ook de vele mannen die DNA hebben afgestaan voor het onderzoek. “Ik durf geen namen te noemen, dan ben ik bang dat ik iemand vergeet, maar al die mensen die DNA hebben afgestaan, die hebben rondgekeken, hebben gebeld. Ik ben ze zo ontzettend dankbaar. We hebben hem!” Dat DNA heeft het onderzoek in een stroomversnelling gebracht.

Hoewel de moord dateerde uit 1998 raakte de zaak nooit opgelost. Als ultieme poging zette de Nederlandse justitie een groots DNA-onderzoek op poten. Dat was overigens niet de eerste keer, in het verleden was Brech al gevraagd om DNA af te staan, maar hij weigerde toen. Toen de Brech van de radar verdween en als vermist opgegeven werd, hebben speurders alsnog een DNA-staal van Brech kunnen nemen op kleren die hij achtergelaten had. Uit dat onderzoek bleek het DNA van Brech een match met het DNA dat op het lichaam van Nicky aangetroffen werd in 1998.

Zondag werd Brech gevat in Spanje. Een alerte getuige had hem herkend op basis van de foto’s die de media verspreid waren. Hij verbleef in een soort hippie-commune op 50 kilometer van Barcelona. Hij woonde er afwisselend in een tentje en in verlaten huis met daklozen.