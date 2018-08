Dure bloedverdunners niet beter dan Aspirine voor hartpatiënten met stent

Hasselt - De nieuwste, krachtige en dure bloedverdunners blijken niet beter dan aspirine te zijn voor de behandeling van patiënten met een stent in een bloedvat van het hart. Dat blijkt uit een studie van het Jessa Ziekenhuis en UHasselt.

In Vlaanderen alleen worden jaarlijks zo’n 20.000 patiënten behandeld met een stent, een metalen buisje, in een bloedvat van het hart. Om nadien bloedklontervorming te voorkomen, worden patiënten behandeld met een bloedverdunner in combinatie met aspirine. Die bloedverdunners zijn steeds betrouwbaarder en krachtiger, wat ook een betere preventie van bloedkontervorming inhoudt. De producten zijn echter duurder en gaan in combinatie met aspirine gepaard met een verhoogd risico op een majeure bloeding. Dat kan gebeuren in de maag, maar in zeldzame gevallen ook in de hersenen.

De Global Leaders Study startte drie jaar geleden met het doel om aspirine uit het medicatieschema weg te laten door enkel de krachtige bloedverdunner te gebruiken. “Het onderzoek toont aan dat een behandeling met het krachtige, duurdere product over een periode van twee jaar gelijkwaardig maar zeker niet beter was dan de huidige combinatie”, zegt prof. dr. Pascal Vranckx, medisch hoofd Cardiale Intensieve Zorgen. “Gezien het belangrijke prijsverschil tussen het krachtige product en aspirine is er op basis van onze resultaten geen reden om de vandaag gebruikte behandeling te wijzigen.”

Besparing van 15 miljoen euro

De resultaten van de studie kunnen enkel voor Vlaanderen al een besparing van ongeveer 15 miljoen euro op jaarbasis voor de ziekteverzekering opleveren. Het onderzoeksproject is het grootste binnen dit onderzoeksdomein, met in totaal 16.000 patiënten van 130 ziekenhuizen uit 18 landen. Het project werd ondersteund door drie universiteiten, waaronder UHasselt. De resultaten werden maandag gepresenteerd op het jaarlijkse ESC-congres (European Society of Cardiology) in München. Daarnaast werd de studie online gepubliceerd door The Lancet, één van de meest vooraanstaande medische vakbladen.