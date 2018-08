Jonge fan grijpt zijn kans bij de aftrap

Marseille liet de aftrap van de wedstrijd tegen Rennes geven door een jonge supporter. Die zag zijn kans schoon op zijn five minutes of fame.

In plaats van de symbolische aftrap te geven, stormde de jongeman op doel af om uiteindelijk te scoren en te vieren als één van zijn idolen. Het inspireerde Marseille niet, want het kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Rennes.

Young Marseille fan was just supposed to kick it once... pic.twitter.com/RryFbymMS6