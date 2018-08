Bondsparket wil Antwerp-speler Govea drie speeldagen schorsen

Omar Govea hangt een schorsing van drie speeldagen boven het hoofd. De nieuwe Antwerp-middenvelder kreeg in zijn eerste wedstrijd voor The Great Old al na een kwartier spelen een rode kaart na een drieste tackle op Cercle-speler Kone. Het Bondsparket stelt nu een minnelijke schikking voor van drie speeldagen, naast een boete van 3.000 euro. Antwerp kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.

De Mexicaanse aanvaller maakte zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge een debuut in mineur voor de Great Old. Na amper een kwartier mocht Govea gaan douchen. De debutant tikte het leer te ver van de voet en wilde zijn foutje rechtzetten, maar deed dat met een tackle met beide voeten vooruit. Koné kreeg zijn studs vol op het scheenbeen. Scheidsrechter Dierick bestrafte de roekeloze ingreep met rood.

Indien Antwerp de strafvordering aanvaardt, mist Govea de wedstrijden tegen Anderlecht (2 september), Zulte Waregem (16 september) en STVV (23 september).